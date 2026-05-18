El Gobierno homologó salario mínimo de $2.319.195,20 y bono de $2.067.482,29: para trabajadores en blanco

De cuánto es el salario mínimo y el bono de La Bancaria

El acuerdo comunicado oficialmente por el sindicato liderado por Sergio Palazzo estipula que este último incremento del 2,6% aplica a todas las remuneraciones brutas mensuales, sean de carácter remunerativo o no. De esta manera, los trabajadores del sector alcanzaron un aumento acumulado del 12,3% en el primer cuatrimestre del 2026, dejando el sueldo base establecido en la cifra de $2.319.195,20.