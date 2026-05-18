El Gobierno homologó salario mínimo de $2.319.195,20 y bono de $2.067.482,29: para trabajadores en blanco
La Bancaria acordó un aumento que eleva el salario mínimo por encima de los 2.3 millones de pesos. Además, garantizó un bono por el Día del Bancario.
El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello homologó el reciente acuerdo paritario de La Bancaria. Con esta nueva actualización para el mes de abril, el gremio logró que el salario mínimo inicial de los trabajadores del sector supere ampliamente los dos millones de pesos mensuales.
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De cuánto es el salario mínimo y el bono de La Bancaria
El acuerdo comunicado oficialmente por el sindicato liderado por Sergio Palazzo estipula que este último incremento del 2,6% aplica a todas las remuneraciones brutas mensuales, sean de carácter remunerativo o no. De esta manera, los trabajadores del sector alcanzaron un aumento acumulado del 12,3% en el primer cuatrimestre del 2026, dejando el sueldo base establecido en la cifra de $2.319.195,20.
Por otra parte, el documento precisó el piso monetario para el tradicional bono que se abona por el Día del Bancario. Este beneficio emblemático arrancará en los $2.067.482,29 y quedará sujeto a futuras correcciones en caso de que la inflación supere los incrementos pactados.
Para cerrar, el gremio confirmó que la negociación no está cerrada y que en la segunda quincena de junio retomarán formalmente la mesa de reuniones paritarias con las cámaras empresariales para definir los nuevos esquemas salariales del período siguiente.
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