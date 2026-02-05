Qué cosas, muchas ya obsoletas, seguirá midiendo el INDEC de Caputo para dibujar la inflación
El gobierno de Javier Milei echó mano del Indec para manipular los datos de inflación y sostener el cada vez más endeble relato oficial. Qué productos y servicios ya no representativos se seguirán midiendo.
Desde junio de 2025 la inflación en Argentina viene de manera ininterrumpida en alza. Fue del 1,6% ese mes, 1,9% en julio y agosto; del 2,1% en septiembre y del 2,3% en octubre; en noviembre llegó al 2,5% y en el último mes del año fue del 2,8%. A pesar de ello el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, intentan sostener un cada vez más endeble relato sobre una supuesta desinflación que en la práctica, nadie nota.
Esta aceleración de los precios y la nueva fórmula para medir la inflación sobre la base de una canasta de consumos actualizada y no la de hace 22 años que se venía utilizando, marcan la verdadera trastienda de la intempestiva salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) luego de que Caputo confirmara que, contra todo lo planeado e incluso anunciado oficialmente, se pospondría hasta nuevo aviso la actualización de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De esta manera Milei y Caputo apuestan a seguir midiendo la inflación con una canasta de consumos conformada sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) del año 2004, es decir de hace 22 años y no de la última Engho, del año 2017.
Así el gobierno libertario apuesta seguir dibujando el índicde de inflación sobre la base de consumos de productos, muchos de ellos ya obsoletos y que no se utilizan y de servicios subponderados ya que hace 22 años no ocupaban el lugar que ocupan hoy, como por ejemplo internet, telefonía celular y plataformas digitales.
Aquí el detalle de los consumos que el Indec de Milei y Caputo seguirán midiendo para disfrazar la inflación:
- Vehículos de tracción animal ( la tracción a sangre está prohibida en muchos municipios y hay proyectos de ley para proghibirla a nivelo nacional) como sulkys y el equipo necesario para tirar de estos carros como arneses, collares, frenos, etc.
- Equipos de telefonía fija
- Envío de cartas
- Envío de postales
- Télex
- Equipos de fax
- Contestadores automáticos
- Reparación de equipos telefónicos fijos
- Reparación de equipos de fax
- Gastos en llamadas en locutorios
- Gastos en llamadas en cabinas telefónicas
- Gastos en envíos y recepción de fax
- Servicio de conexión a internet desde teléfono fijo del hogar
- Conexión a Internet desde locutorio
- Reproductores de cintas de video
- Grabadoras de cintas de video
- Reproductores de DVD
- Grabadoras de DVD
- Equipos reproductores de Blue Ray
- Equipos de audio de mini, micro y maxi componentes
- Equipos de audio portable como MP3, MP4, MP5, MP6 Ipod, y otros similares
- Equipos de CD-Rom
- Lápices USB
- Casetes vírgenes para video
- Casetes de música grabados
- CD de música
- DVD de música
- DVD de película
- Rollo fotográfico
- Revelado y copia de películas fotográficas
- Calculadoras de mesa y bolsillo
- Equipos para la grabación de CD
- Películas para filmación
- Soportes de registro de sonido grabados (discos, compactdisc, mini-disc, DAT, etc.)
- Soportes de registro de video y datos grabados (cintas de video, DVD, laserdisc, etc.)
- Alquiler de DVD
- Alquiler de Video Juegos
- Gastos en prostitución
Lista completa de los productos y servicios medidos por el Indec para calcular la inflación mes a mes:
