Qué cosas, muchas ya obsoletas, seguirá midiendo el INDEC de Caputo para dibujar la inflación

Esta aceleración de los precios y la nueva fórmula para medir la inflación sobre la base de una canasta de consumos actualizada y no la de hace 22 años que se venía utilizando, marcan la verdadera trastienda de la intempestiva salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) luego de que Caputo confirmara que, contra todo lo planeado e incluso anunciado oficialmente, se pospondría hasta nuevo aviso la actualización de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).