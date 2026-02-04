La desactualización de la medición de la inflación profundiza el ajuste en las jubilaciones

milei motosierra

Jubilados en la pobreza

El gobierno de Javier Milei oficializó días atrás la nueva suba en las jubilaciones siguiendo la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de retraso. La gestión libertaria fijó una suba del 2,85% en las jubilaciones y pensiones a partir de febrero de 2026.

De esta manera el haber mínimo del sistema previsional llegó en febrero a los 359.254,35 pesos y mantiene a los jubilados de la mínima por debajo de la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total (CBT) del Indec y que en diciembre pasado llegó, para un adulto, a los 423.532 pesos.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Así, la jubilación mínima apenas alcanza para cubrir el 84% de la CBT de diciembre pasado y menos que la de febrero cuyo monto el Indec informará recién en marzo.

Sin embargo la Defensoría de la Tercera Edad elabora una Canasta Básica de los Jubilados, distinta a la que elabora el Indec y en la que se pondera elementos básicos para las personas de la tercera edad. En octubre pasado, la última Canasta Básica de los Jubilados informada hasta el momento, llegaba a los 1.514.074,13 pesos.

Es decir que en febrero, la jubilación mínima apenas alcanza para cubrir menos una cuarta parte, el 23,73%, de la Canasta Básica de los Jubilados de octubre pasado, por lo que hoy esta relación es todavía menor.