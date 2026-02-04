La desactualización de la medición de la inflación profundiza el ajuste en las jubilaciones
Acorralados ante la falta de resultados, Javier Milei y Luis Caputo resolvieron manipular los datos del Indec para sostener su cada vez más endeble relato de una supuesta desinflación. Desde junio pasado la inflación no deja de subir.
En medio del derrumbe del relato de la desinflación, el gobierno de Javier Milei postergó, una vez más, la entrada en vigor de la actualización de la medición de la inflación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta nueva manipulación de las estadísticas tiene consecuencias inmediatas en los bolsillos de los trabajadores que negocian sus paritarias sobre la base de una medición desactualizada y de los jubilados cuyos haberes avanzan a un ritmo que no refleja la realidad del avance de los precios.
Es que el gobierno libertario ató por decreto en 2024 la movilidad jubilatoria al avance de la inflación. De esta manera, habida cuenta de que la canasta de productos y servicios que el Indec utiliza para calcularla se encuentra desactualizada (utiliza datos de la Encuesta Permanente de Hogares de hace 22 años) los haberes de los jubilados pierden, mes a mes, poder adquisitivo.
Los haberes de los jubilados se actualizan por inflación pero con dos meses de rezago. Con el atraso de la fórmula para medir la inflación las jubilaciones avanzan un ritmo que no refleja la realidad de los precios.
Tomando en cuenta solamente el período desde que se aplicó la nueva fórmula de Milei (desde marzo de 2024), la diferencia arroja una pérdida muy significativa, es que los haberes mínimos aumentaron un 99% entre abril 2024 y diciembre 2025, cuando deberían haber aumentado un 140%.
Ésta pérdida es de alrededor de 1 millón de pesos. Pero si se le suma la falta de actualización del bono previsional (congelado desde marzo 2024), la pérdida en el poder adquisitivo de las jubilaciones es todavía mayor.
Jubilados en la pobreza
El gobierno de Javier Milei oficializó días atrás la nueva suba en las jubilaciones siguiendo la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de retraso. La gestión libertaria fijó una suba del 2,85% en las jubilaciones y pensiones a partir de febrero de 2026.
De esta manera el haber mínimo del sistema previsional llegó en febrero a los 359.254,35 pesos y mantiene a los jubilados de la mínima por debajo de la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total (CBT) del Indec y que en diciembre pasado llegó, para un adulto, a los 423.532 pesos.
Así, la jubilación mínima apenas alcanza para cubrir el 84% de la CBT de diciembre pasado y menos que la de febrero cuyo monto el Indec informará recién en marzo.
Sin embargo la Defensoría de la Tercera Edad elabora una Canasta Básica de los Jubilados, distinta a la que elabora el Indec y en la que se pondera elementos básicos para las personas de la tercera edad. En octubre pasado, la última Canasta Básica de los Jubilados informada hasta el momento, llegaba a los 1.514.074,13 pesos.
Es decir que en febrero, la jubilación mínima apenas alcanza para cubrir menos una cuarta parte, el 23,73%, de la Canasta Básica de los Jubilados de octubre pasado, por lo que hoy esta relación es todavía menor.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario