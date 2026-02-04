En medio de la manipulación del INDEC, consultoras anticipan una inflación mensual de casi un 3%
Mientras el endeble relato de la desinflación comienza a resquebrajarse y el gobierno de Javier Milei apela a la manipulación del Indec como manotazo de ahogado para sostenerlo, las consultoras privadas ya hicieron sus proyecciones sobre la inflación de enero.
Desde junio de 2025 la inflación en Argentina viene de manera ininterrumpida en alza. Fue del 1,6% ese mes, 1,9% en julio y agosto; del 2,1% en septiembre y del 2,3% en octubre; en noviembre llegó al 2,5% y en el último mes del año fue del 2,8%. A pesar de ello el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, intentan sostener un cada vez más endeble relato sobre una supuesta desinflación que en la práctica, nadie nota. Y para sostenerlo ahora incluso apelaron a la vieja tentación de manipular las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En medio de este nuevo escándalo libertario las consultoras privadas anticiparon que la inflación de enero se ubicará entre 2,2% y 2,8%. De esta manera, y siguiendo las proyecciones privadas, la inflación se habría mantenido en los mismos niveles de diciembre pasado.
Entre las consultoras que anticiparon sus números, Econviews anticipó un avance de los precios promedio del 2,8%.
Orlando Ferreres y Asociados consignó un salto del 2,7% con Alimentos y bebidas como rubro de mayor incremento, con un 4,1%; y Bienes varios en segundo lugar, con una suba del 3%.
En tanto, Equilibra comunicó una variación del 2,2% en enero respecto a diciembre, con mayor presión de los precios regulados, que aumentaron el 2,4%, que de los estacionales, que subieron un 2%.
Para Equilibra, los rubros más alcistas fueron Restaurantes y hoteles (3,8%); Bienes y servicios varios (3,1%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%); Salud (2,8%); Comunicación (2,6%); Recreación y cultura (2,1%); y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,8%).
La consultora LCG registró en las últimas cuatro semanas la suba del 6,6% en las verduras, del 3,7% en aceites y 3,6% carnes.
Los Almaceneros de Córdoba consignaron un aumento promedio del 2,5% en el primer mes del año y la consultora CEFI (Centro de Economía y Finanzas de Mendoza), reportó un alza del 2,56%.
