En medio de la manipulación del INDEC, consultoras anticipan una inflación mensual de casi un 3%

Para Equilibra, los rubros más alcistas fueron Restaurantes y hoteles (3,8%); Bienes y servicios varios (3,1%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%); Salud (2,8%); Comunicación (2,6%); Recreación y cultura (2,1%); y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,8%).

supermercado inflacion

La consultora LCG registró en las últimas cuatro semanas la suba del 6,6% en las verduras, del 3,7% en aceites y 3,6% carnes.

Los Almaceneros de Córdoba consignaron un aumento promedio del 2,5% en el primer mes del año y la consultora CEFI (Centro de Economía y Finanzas de Mendoza), reportó un alza del 2,56%.