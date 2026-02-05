¿Luis Caputo se viste barato?: cuánto sale su traje importado y la comparación con los precios en Argentina
Luis Caputo reveló que usa la marca española Massimo Dutti. Un relevamiento de precios muestra que su ropa cuesta más que un traje en Argentina.
Luego de declarar que "nunca compró ropa en la Argentina", el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a encender la polémica sobre los precios textiles. En una entrevista televisiva, el funcionario mostró que vestía un saco de la firma española Massimo Dutti (del grupo Inditex, dueño de Zara) y aseguró: "Es una casa relativamente buena y barata".
Sin embargo, al convertir los valores de esa marca —que no tiene presencia oficial en el país— y compararlos con las etiquetas locales, el concepto de "barato" del ministro contrasta con el bolsillo del trabajador promedio, aunque resulta cierto si se lo compara con el segmento de ultra lujo local.
Cuánto cuesta el outfit de Caputo
Según el sitio oficial de la marca mencionada por el ministro, los precios de un saco similar al que utilizó oscilan entre los 420 y 690 euros.
-
Saco Massimo Dutti: Entre $716.927 y $1.177.834 (al tipo de cambio oficial).
Pantalón: Entre 100 y 220 euros (aprox. $170.000 a $375.000).
Es decir, vestirse como el ministro (saco y pantalón) cuesta, en una estimación conservadora, cerca de $1.000.000.
La comparación con la ropa argentina
El mercado local presenta una dispersión de precios notable. Mientras que el traje de Caputo es más económico que las marcas de lujo argentinas, su costo supera ampliamente a las opciones de gama media y baja.
1. Gama Alta: Etiqueta Negra
En este segmento, la ropa argentina es efectivamente más cara que la opción elegida por Caputo.
-
Ambo sastre (traje completo): $1.805.000.
Smoking: Llega a los $2.138.000.
Camisas: Entre $195.000 y $550.000.
2. Gama Media: Equus y Rochas
Aquí la diferencia se invierte. Con lo que cuesta solo el saco del ministro, se pueden comprar entre dos y tres trajes completos de marcas nacionales reconocidas.
-
Equus: Los ambos "Slim Confort" o "Regular" oscilan entre $299.900 y $319.900.
Rochas: Los sacos de lino o punto parten de los $499.990 (con descuento) hasta los $699.990.
3. Gama Baja / Masiva: Macowens
En el sector más popular, la brecha es abismal. El saco "barato" de Caputo equivale a casi seis trajes de esta cadena.
-
Traje liso entallado: Desde $189.990.
Traje SS100 (línea superior): Hasta $279.990.
En conclusión, la afirmación de Caputo es correcta solo si su vara de medición es el segmento premium local (Etiqueta Negra), donde un traje roza los 2 millones de pesos. Sin embargo, para el consumidor medio que accede a marcas como Equus o Macowens, la vestimenta del ministro está lejos de ser una ganga.
