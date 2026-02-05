¿Luis Caputo se viste barato?: cuánto sale su traje importado y la comparación con los precios en Argentina

image

1. Gama Alta: Etiqueta Negra

En este segmento, la ropa argentina es efectivamente más cara que la opción elegida por Caputo.

Ambo sastre (traje completo): $1.805.000 .

Smoking: Llega a los $2.138.000 .

Camisas: Entre $195.000 y $550.000.

2. Gama Media: Equus y Rochas

image

Aquí la diferencia se invierte. Con lo que cuesta solo el saco del ministro, se pueden comprar entre dos y tres trajes completos de marcas nacionales reconocidas.

Equus: Los ambos "Slim Confort" o "Regular" oscilan entre $299.900 y $319.900 .

Rochas: Los sacos de lino o punto parten de los $499.990 (con descuento) hasta los $699.990.

image

3. Gama Baja / Masiva: Macowens

En el sector más popular, la brecha es abismal. El saco "barato" de Caputo equivale a casi seis trajes de esta cadena.

Traje liso entallado: Desde $189.990 .

Traje SS100 (línea superior): Hasta $279.990.

image

En conclusión, la afirmación de Caputo es correcta solo si su vara de medición es el segmento premium local (Etiqueta Negra), donde un traje roza los 2 millones de pesos. Sin embargo, para el consumidor medio que accede a marcas como Equus o Macowens, la vestimenta del ministro está lejos de ser una ganga.