ANSES confirma el pago de un nuevo monto para las Pensiones No Contributivas.

El monto que recibirán las Pensiones No Contributivas de Anses en septiembre 2025

Estas prestaciones recibirán un aumento del 1,9%. A este número se le suma el bono de 70 mil pesos que el Gobierno Nacional continuará entregando a los jubilados y pensionados con haberes mínimos. Así, el haber para las PNC por Invalidez o Vejez llegará a los $294.194,02 si se tiene en cuenta el aumento y el extra. Por su parte, las pensiones para madres de siete o más hijos llegará a los $390.277,18.