ANSES confirma el pago de un nuevo monto para las Pensiones No Contributivas
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,9%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
El monto que recibirán las Pensiones No Contributivas de Anses en septiembre 2025
Estas prestaciones recibirán un aumento del 1,9%. A este número se le suma el bono de 70 mil pesos que el Gobierno Nacional continuará entregando a los jubilados y pensionados con haberes mínimos. Así, el haber para las PNC por Invalidez o Vejez llegará a los $294.194,02 si se tiene en cuenta el aumento y el extra. Por su parte, las pensiones para madres de siete o más hijos llegará a los $390.277,18.
Calendario de pagos 2025
Según la Resolución 1091/2024, el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de septiembre 2025 se activará el lunes 8. El cronograma es el siguiente:
- 8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
- 9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- 10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- 11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
- 12 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.
