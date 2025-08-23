ANSES: los grupos que recibirán un bono importante en septiembre
El organismo confirmó la continuidad de esta ayuda durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
Luego de conocerse la inflación del 1,9% de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no solo anunció el ajuste en cada una de sus prestaciones para septiembre, sino que también confirmó la continuidad de un bono específico para un grupo de beneficiarios.
Esta ayuda esta destinada a jubilados que perciben la mínima, cuyo objetivo es acompañar y ayudarlos a enfrentar gastos diarios ante la escalada de precios. Además, el organismo, durante los últimos días, también dio a conocer el cronograma de pagos de septiembre.
Cómo se paga la compensación
Este refuerzo se abona directamente junto con la jubilación mensual, por lo que los beneficiarios no necesitan gestionar ningún trámite extra para recibirlo.
Aquellos que cobran la jubilación mínima perciben el monto total del refuerzo, mientras que quienes tienen haberes superiores reciben una suma ajustada de manera proporcional, respetando el límite máximo fijado por ANSES.
Calendario de pagos de septiembre
Como es habitual, el pago se distribuye según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este el calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Por otro lado, este el cronograma de pagos para aquellos usuarios que perciben la jubilación mínima:
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Además, también se conoció el calendario de pagos para los jubilados que perciben la máxima:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario