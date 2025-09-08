Se dispara el Riesgo País: tras el naufragio electoral, el mercado le pasa factura a Javier Milei
A la paliza electoral que los bonaerenses le propinaron ayer a Javier Milei, se suma la que hoy los mercados le están dando al líder libertario.
La estruendosa derrota electoral de Javier Milei en provincia de Buenos Aires sumó este lunes más tensión al ya tensionado programa económico y el mercado comenzó a pasarle factura por los reiterados errores no forzados del equipo encabezado por el ministro Luis Caputo.
Es que las elecciones legislativas bonaerense, donde votó casi el 40% del padrón electoral nacional, tuvieron sabor a primer plebiscito de la gestión libertaria y el resultado fue muy adverso y el relato de la Casa Rosada comenzó a derrumbarse.
Y la reacción del mercado así lo reflejó. Los ADRs operan con fuertes bajas en la previa a la apertura del mercado neoyorkino mientras los bonos argentinos cotizan en rojo. Al mismo tiempo el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica por encima de los 1.000 puntos básicos.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas. La mayor baja corresponde a Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), seguida por Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%). También retroceden con fuerza Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%).
Tras admitir la dura derrota el presidente Javier Milei intentó anoche aportar calma al mercado y ratificó el rumbo económico. El mercado no le creyó y los inversores temen que el gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.
La desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos.
Este salto del ponderador de riesgo era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.
Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional será la del 26 de octubre, esta foto del escenario político es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante un programa económico “market-friendly”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario