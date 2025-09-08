Se dispara el Riesgo País: tras el naufragio electoral, el mercado le pasa factura a Javier Milei

Tras admitir la dura derrota el presidente Javier Milei intentó anoche aportar calma al mercado y ratificó el rumbo económico. El mercado no le creyó y los inversores temen que el gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.

milei preocupado.jpg

La desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos.

Este salto del ponderador de riesgo era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.

Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional será la del 26 de octubre, esta foto del escenario político es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante un programa económico “market-friendly”.