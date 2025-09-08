Pánico en la Casa Rosada: se dispara el dólar, se derrumban acciones y afirman que Milei "está a los gritos"

Los mercados le hablan a Milei: riesgo país a pleno

riesgo pais

La estruendosa derrota electoral de Javier Milei en provincia de Buenos Aires sumó este lunes más tensión al ya tensionado programa económico y el mercado comenzó a pasarle factura por los reiterados errores no forzados del equipo encabezado por el ministro Luis Caputo.

Es que las elecciones legislativas bonaerense, donde votó casi el 40% del padrón electoral nacional, tuvieron sabor a primer plebiscito de la gestión libertaria y el resultado fue muy adverso y el relato de la Casa Rosada comenzó a derrumbarse.

JP MORGAN riesgo pais

Y la reacción del mercado así lo reflejó. Los ADRs operan con fuertes bajas en la previa a la apertura del mercado neoyorkino mientras los bonos argentinos cotizan en rojo. Al mismo tiempo el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica por encima de los 1.000 puntos básicos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas. La mayor baja corresponde a Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), seguida por Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%). También retroceden con fuerza Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%).

¿Cambios en el gabinete?

milei gabinete

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un contundente triunfo de Fuerza Patria, que obligó al presidente Javier Milei a mostrarse "autocrítico" aunque no dudó en anunciar que "redoblará" sus medidas.

Entre idas y vueltas sobre su presencia en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, y luego de encabezar la campaña bonaerense y hasta augurar un "empate técnico", finalmente el Presidente le habló a sus militantes y reconoció la derrota.

milei luis caputo.jpg Abrazo entre Javier Milei y Luis Caputo. Foto: X @jmilei

Lo que sí llamó la atención fueron las notables ausencias: mientras aparecieron Santiago Caputo y su hermana Karina Milei bien cerca, no estuvieron en el escenario tres funcionarios hasta ahora claves de su gestión.

Luis Caputo, Sandra Pettovello y Guillermo Francos no estuvieron en el escenario del búnker libertario de La Plata. Tres de los "mejores ministros de la historia", en cada caso, según dijo Milei en varias ocasiones.

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", escribió Caputo, seguramente desde su casa.

Las exigencias de Gordo Dan a Javier Milei tras la paliza electoral

gordo dan

Daniel Parisini, el propagandista libertario más conocido como el “Gordo Dan” por su apodo en redes sociales, salió a exigir cambios urgentes en el Gobierno.

En sus críticas, apuntó directamente contra Sebastián Pareja, responsable del armado de listas por encargo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Su primera reacción pública llegó con un mensaje directo al presidente, donde escribió: “DT ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”.

Minutos más tarde, endureció el tono y cargó contra Pareja y Ramón “Nene” Vera, su colaborador en el distrito de Moreno, quien también estuvo a cargo del acto de cierre de campaña de LLA el miércoles anterior a la elección.