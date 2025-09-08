Pánico en la Casa Rosada: se dispara el dólar, se derrumban acciones y afirman que Milei "está a los gritos"
La paliza que sufrió el gobierno de Javier Milei en las elecciones en la provincia de Buenos Aires está goleando fuerte en el alma libertaria.
El golpe del triunfo histórico en una elección intermedia del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que le propinó una verdadera paliza electoral a la alianza que formaron La Libertada Avanza de Javier Milei y el PRO de Mauricio Macri, está provocando un verdadero tembladeral.
Fuentes cercanas al Gobierno nacional le aseguraron a minutouno.com que Javier Milei, luego de la primera reunión en la Casa Rosada se puso a gritar de manera desaforada por una respuesta que solicitó a Economía y que nunca le llegó. ¿El fin del ministro Luis Caputo? Mientras el dólar se dispara, no hay noticias del hasta hace poco funcionario preferido del Presidente.
Se sabe que Milei no es una persona calma, tuvo y tiene exabruptos poco dignos de un Presidente de la Nación, pero su irascibilidad está superando todos los límites luego de pasar un verdadero papelón electoral, encima a manos de su enemigo preferido Axel Kicillof, quien le dio una verdadera lección de política y formas este domingo 7 de septiembre.
Otra vez se lo pudo ver ingresar a la Casa Rosada desalineado, algo que ya es habitual, pero los gestos y el rostro tenso cuentan que cada vez son más notorios por estas horas.
Los mercados le hablan a Milei: riesgo país a pleno
La estruendosa derrota electoral de Javier Milei en provincia de Buenos Aires sumó este lunes más tensión al ya tensionado programa económico y el mercado comenzó a pasarle factura por los reiterados errores no forzados del equipo encabezado por el ministro Luis Caputo.
Es que las elecciones legislativas bonaerense, donde votó casi el 40% del padrón electoral nacional, tuvieron sabor a primer plebiscito de la gestión libertaria y el resultado fue muy adverso y el relato de la Casa Rosada comenzó a derrumbarse.
Y la reacción del mercado así lo reflejó. Los ADRs operan con fuertes bajas en la previa a la apertura del mercado neoyorkino mientras los bonos argentinos cotizan en rojo. Al mismo tiempo el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica por encima de los 1.000 puntos básicos.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas. La mayor baja corresponde a Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), seguida por Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%). También retroceden con fuerza Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%).
¿Cambios en el gabinete?
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un contundente triunfo de Fuerza Patria, que obligó al presidente Javier Milei a mostrarse "autocrítico" aunque no dudó en anunciar que "redoblará" sus medidas.
Entre idas y vueltas sobre su presencia en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, y luego de encabezar la campaña bonaerense y hasta augurar un "empate técnico", finalmente el Presidente le habló a sus militantes y reconoció la derrota.
Lo que sí llamó la atención fueron las notables ausencias: mientras aparecieron Santiago Caputo y su hermana Karina Milei bien cerca, no estuvieron en el escenario tres funcionarios hasta ahora claves de su gestión.
Luis Caputo, Sandra Pettovello y Guillermo Francos no estuvieron en el escenario del búnker libertario de La Plata. Tres de los "mejores ministros de la historia", en cada caso, según dijo Milei en varias ocasiones.
"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", escribió Caputo, seguramente desde su casa.
Las exigencias de Gordo Dan a Javier Milei tras la paliza electoral
Daniel Parisini, el propagandista libertario más conocido como el “Gordo Dan” por su apodo en redes sociales, salió a exigir cambios urgentes en el Gobierno.
En sus críticas, apuntó directamente contra Sebastián Pareja, responsable del armado de listas por encargo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Su primera reacción pública llegó con un mensaje directo al presidente, donde escribió: “DT ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”.
Minutos más tarde, endureció el tono y cargó contra Pareja y Ramón “Nene” Vera, su colaborador en el distrito de Moreno, quien también estuvo a cargo del acto de cierre de campaña de LLA el miércoles anterior a la elección.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario