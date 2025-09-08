Nueva revelación de la vidente que anuncia la renuncia de Javier Milei: "Luna roja marca fin de ciclo"

image

Otra predicción de Rosa Pascal sobre Javier Milei: "Va a juicio"

Mientras continúa el escándalo por los audios y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vidente Rosa Pascal volvió a referirse al futuro de Karina y Javier Milei. “Va a Juicio”, dijo. En su cuenta de Instagram Pascal señaló que los hermanos Milei tienen problemas psiquiátricos y los dos están muy nerviosos y que finalmente Javier renunciará al Gobierno.

Venus Psiquica milei

El pasado 30 de agosto, la vidente había predecirlo en diálogo con Kamikaze Stream, la pronta renuncia del mandatario y la llegada de un sucesor que nadie espera: "Cuando me pidieron la videncia de Milei, vi a una persona alta, caminando de costado, canosa y masculino, y detrás venía Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual yo digo en mi videncia que es cercano a la expresidenta". Y agregó: "No conozco el nombre ni la persona exacta, pero es canosa, anciano, no mucho, es esa la persona que toma el poder".

Seguidamente, se refirió a los hermanos Milei: "Cuando hago la videncia de Karina Milei, estuve un rato... no quiero decirles una hora, pero nunca pude entrarle al alma. Cuando esas almas no se pueden ver y las tienen cerradas, es porque son oscuras. Se siente la energía de ella, pero no tenemos que tener miedo".