Nueva revelación de la vidente que anuncia la renuncia de Javier Milei: "Luna roja marca fin de ciclo"
Rosa Pascal volvió a pronunciar sobre el rumbo del Gobierno libertario y dejó en claro que, según sus videncias, la gestión libertaria está próxima a caer.
La uruguaya Rosa Pascal se ha vuelto sumamente famosa en la Argentina, gracias a sus recientes videncias sobre el rumbo que podría tomar próximamente el gobierno de Javier Milei, aunque también hay que destacar que la adivina se ha convertido en una especie de esperanza para quienes ya no toleran el feroz ajuste libertario.
En las últimas horas, la también conocida como "Venus Psíquica" en redes sociales aseguró que se viene el "fin de un ciclo" en la administración de Milei debido a la luna roja: "Nueva etapa para Argentina. Cuando un ciclo se cierra, es para comenzar un ciclo bueno. Con la guía de Jesús, Krishna, la Diosa Venus y María, todo fluye hacia la luz y la abundancia", sostuvo la vidente, generando expectativa en sus seguidores.
Esto desató, casi inmediatamente, los comentarios en su publicación de Instagram que expresan, en su mayoría, alegría por la revelación.
Entre los principales mensajes que le dejaron se destacan los siguientes: "Adiós Milei y su hermanita... Chau, chau, adiós"; "Vamos, ¡antes de octubre afuera Milei!; "Elijo creer. Gracias Venus, Argentina te agradece infinito"; "Chau Milei, ahora presentá tu renuncia y andate. El pueblo argentino no te quiere, date cuenta. Lo mejor que podés hacer, viva la Fuerza Patria"; fueron sólo algunos de los comentarios.
Otra predicción de Rosa Pascal sobre Javier Milei: "Va a juicio"
Mientras continúa el escándalo por los audios y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vidente Rosa Pascal volvió a referirse al futuro de Karina y Javier Milei. “Va a Juicio”, dijo. En su cuenta de Instagram Pascal señaló que los hermanos Milei tienen problemas psiquiátricos y los dos están muy nerviosos y que finalmente Javier renunciará al Gobierno.
El pasado 30 de agosto, la vidente había predecirlo en diálogo con Kamikaze Stream, la pronta renuncia del mandatario y la llegada de un sucesor que nadie espera: "Cuando me pidieron la videncia de Milei, vi a una persona alta, caminando de costado, canosa y masculino, y detrás venía Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual yo digo en mi videncia que es cercano a la expresidenta". Y agregó: "No conozco el nombre ni la persona exacta, pero es canosa, anciano, no mucho, es esa la persona que toma el poder".
Seguidamente, se refirió a los hermanos Milei: "Cuando hago la videncia de Karina Milei, estuve un rato... no quiero decirles una hora, pero nunca pude entrarle al alma. Cuando esas almas no se pueden ver y las tienen cerradas, es porque son oscuras. Se siente la energía de ella, pero no tenemos que tener miedo".
