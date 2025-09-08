El Gobierno de Milei al borde del abismo: tras las elecciones se derrumban acciones argentinas en Wall Street

En paralelo, los bonos en dólares profundizan su tendencia negativa, con una caída de hasta 8% en el Global 2035, además del retroceso en los títulos Global 2041 y Global 2046. Este desplome llevó al riesgo país, medido por el J.P. Morgan, nuevamente por encima de los 1.000 puntos básicos, encendiendo las alarmas entre inversores y analistas.

La pulseada electoral, clave para los mercados

La provincia de Buenos Aires es considerada un termómetro central para medir la fuerza política de cualquier gobierno. El tropiezo electoral de Milei en el distrito encendió la preocupación sobre la gobernabilidad y la continuidad de su programa económico, en momentos donde el mercado financiero seguía con lupa cada señal política.

En la city porteña advierten que la reacción inmediata de los activos es una muestra del nivel de incertidumbre que domina al mercado, mientras la atención se concentra en los próximos pasos del Ejecutivo para intentar recomponer la confianza.