La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,6% en agosto y acumula un 20% en lo que va del año

Cuándo se conocerá la inflación a nivel nacional de agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene programada la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de agosto para el miércoles 10 de septiembre.

Los economistas privados estiman que la inflación de agosto se ubicará alrededor del 2%. Esta previsión se alinea con el reciente informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyectó un incremento de precios del 2,1% para dicho mes.

Nota en desarrollo.-