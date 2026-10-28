Seguro de desempleo en ANSES: requisitos de aportes y guía completa para gestionar la prestación online

Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:

Monto mínimo : La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.

: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300. Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.

Documentación obligatoria y cómo hacer el trámite en la Atención Virtual de ANSES

Antes de iniciar la gestión, es importante reunir los documentos que permitan acreditar la identidad del solicitante y la causa por la que quedó sin trabajo.

La documentación básica incluye:

DNI , original y copia.

, original y copia. Telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador, cuando corresponda.

Contrato de trabajo vencido, en caso de finalización de un contrato a plazo fijo.

Documentación judicial o laboral específica, si el cese se produjo por quiebra, concurso preventivo u otra causa contemplada.

Telegramas de intimación y desvinculación, si el trabajador invoca una causa justificada para finalizar el vínculo laboral.

ANSES puede solicitar documentos adicionales según cada situación. Por eso, conviene verificar los requisitos antes de presentar la solicitud.