A qué hora empieza el tormentón alisio de tres día que apagará el sol en Buenos Aires
El pronóstico anticipa una seguidilla de jornadas inestables marcadas por un tormentón persistente y cielo cubierto en el AMBA. Cuándo vuelve el buen tiempo.
Tras un martes mayormente nublado con máximas de 18°C y mínimas de 12°C, el pronóstico del tiempo confirma la llegada de un frente de inestabilidad. Este fenómeno, denominado popularmente como tormentón alisio, traerá tres días consecutivos de lluvias y cielo tapado a la Ciudad de Buenos Aires.
A qué hora arranca el mal tiempo día por día
La progresión del clima muestra que el sol se apagará progresivamente, dando lugar a precipitaciones constantes impulsadas por vientos del sector norte y noreste. El cronograma del temporal será el siguiente:
- Miércoles 28 de octubre: la jornada comenzará despejada y fresca, pero la inestabilidad se instalará hacia el mediodía. A partir de las 11:00 horas comenzarán las primeras lluvias débiles, las cuales se extenderán durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones alcanzará el 50%, con temperaturas máximas de 20°C y mínimas de 13°C.
- Jueves 29 de octubre: será el día más complejo y gris del temporal, con un 70% de probabilidad de tormentas y acumulados de hasta 2.3 mm. Las lluvias iniciarán desde la madrugada (02:00 horas) y serán una constante a lo largo de toda la jornada, alcanzando una máxima de 22°C y una mínima de 14°C.
- Viernes 30 de octubre: el cierre de la semana laboral mantendrá la tendencia inestable con un 70% de probabilidad de lluvia y 0.4 mm de caída de agua acumulada. Si bien la mañana tendrá breves momentos de sol, a partir de las 12:00 horas regresarán las precipitaciones, extendiéndose hasta las 18:00 horas con una máxima agradable de 23°C.
Cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en AMBA: a qué hora se larga hoy y cuánto dura la seguidilla
La seguidilla de tres días de cielo apagado y paraguas llegará a su fin justo para el fin de semana. Según las proyecciones meteorológicas oficiales, el sábado 31 de octubre marcará el regreso definitivo del sol a la Ciudad de Buenos Aires. Se espera una jornada a puro brillo, con el cielo mayormente despejado y marcas térmicas ideales que rondarán entre los 14°C de mínima y los 23°C de máxima.
Qué es un tormentón alisio
En términos meteorológicos formales, los alisios son vientos constantes que soplan en las regiones intertropicales de la Tierra, dirigiéndose desde las zonas de alta presión subtropicales hacia las zonas de baja presión ecuatoriales.
Sin embargo, en la terminología climática local, cuando se habla de un "tormentón alisio" se hace referencia al ingreso de un sistema de vientos persistentes y sostenidos (generalmente provenientes del sector este o noreste) que arrastran una enorme cantidad de humedad oceánica hacia el continente.
Este flujo constante de aire húmedo choca con las condiciones locales, generando un "tapón" atmosférico que provoca varias jornadas consecutivas de densa nubosidad gris, precipitaciones recurrentes en forma de lluvias débiles o lloviznas, y la consecuente ausencia prolongada de luz solar directa durante días.
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