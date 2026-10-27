A qué hora empieza el tormentón alisio de tres día que apagará el sol en Buenos Aires

Sin embargo, en la terminología climática local, cuando se habla de un "tormentón alisio" se hace referencia al ingreso de un sistema de vientos persistentes y sostenidos (generalmente provenientes del sector este o noreste) que arrastran una enorme cantidad de humedad oceánica hacia el continente.

Este flujo constante de aire húmedo choca con las condiciones locales, generando un "tapón" atmosférico que provoca varias jornadas consecutivas de densa nubosidad gris, precipitaciones recurrentes en forma de lluvias débiles o lloviznas, y la consecuente ausencia prolongada de luz solar directa durante días.