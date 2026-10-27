Sandra Pettovello avala el Decreto 4645/1972 y mujeres que atienden reclamos se pueden jubilar a los 50 años
El Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello tiene vigente un régimen de jubilación anticipada para trabajadoras telefónicas por agotamiento prematuro.
El Gobierno nacional, a través de la gestión de la ministra Sandra Pettovello, ratificó la plena vigencia de una normativa histórica de la Anses. Se trata de un beneficio de jubilación anticipada exclusivo para un sector del personal femenino que sufre desgaste físico y mental por sus tareas diarias de trabajo.
A quiénes beneficia el decreto de jubilación anticipada
El Decreto 4645/1972 reconoce el indudable agotamiento prematuro que sufren las mujeres que se desempeñan en las empresas telefónicas. Según detalla el texto oficial, las trabajadoras que realicen "habitual y directamente tareas de operadoras o telefonistas, operadoras de reclamaciones, operadoras especiales de guía y supervisoras" están amparadas por este régimen diferencial.
Para acceder a este beneficio previsional, las empleadas deben cumplir con dos requisitos fundamentales de manera obligatoria:
- Tener 50 años de edad.
- Contar con 25 años de servicios con aportes.
En el caso de aquellas mujeres que durante su vida laboral hayan alternado estas funciones específicas con tareas de cualquier otra naturaleza, la administración pública efectuará un prorrateo automático en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada actividad.
Requisitos médicos y aportes adicionales en Anses
Dado que la tarea requiere de una constante atención y genera fuertes tensiones que impactan en la salud a lo largo de los años, la normativa exige que los aportes jubilatorios correspondientes a las trabajadoras y las contribuciones patronales se incrementen en tres puntos porcentuales respecto al régimen común.
Además, el decreto establece estrictas obligaciones para las empresas empleadoras. Tienen terminantemente prohibido incorporar personal permanente o transitorio para estas funciones sin antes realizar un exhaustivo examen médico preocupacional. Este control obligatorio debe incluir un examen clínico completo, radiografía de tórax, electroencefalograma, audiometría y un examen neuropsiquiátrico, entre otros estudios específicos.
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