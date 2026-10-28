Fuga de Flávio Bolsonaro: C5N mostró en vivo el despegue de un avión tras movimientos inusuales en Iguazú

En una transmisión de alta tensión y en plena cobertura de la huida geopolítica del año, C5N registró en vivo el momento exacto en que un avión privado despegó desde la pista del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, completando lo que sería la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil utilizando a la provincia de Misiones como vía de escape.