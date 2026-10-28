Fuga de Flávio Bolsonaro: C5N mostró en vivo el despegue de un avión tras movimientos inusuales en Iguazú
El cronista Nicolás Munafó registró en vivo el momento en que el avión LV-JQW salió desde el aeropuerto rumbo, presuntamente, hacia Estados Unidos.
En una transmisión de alta tensión y en plena cobertura de la huida geopolítica del año, C5N registró en vivo el momento exacto en que un avión privado despegó desde la pista del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, completando lo que sería la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil utilizando a la provincia de Misiones como vía de escape.
El registro visual de las cámaras del canal sirvió como correlato directo de la hipótesis revelada minutos antes en el programa Duro de Domar por el periodista Pablo Duggan, quien había anticipado de manera exclusiva la maniobra evasiva montada por el excandidato presidencial del Partido Liberal y su entorno familiar más cercano.
La secuencia completa: desde el ingreso en combi hasta el despegue
La transmisión de C5N logró documentar paso a paso la logística de la fuga en el aeropuerto misionero, en un contexto donde sobre el legislador brasileño pesaba una orden de retención de pasaportes y prohibición de salida de su país dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes:
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Ingreso en combi y custodia: Las cámaras captaron la llegada a la zona de pista de una combi blanca con patente de Brasil, escoltada y custodiada directamente por un vehículo de una fuerza de seguridad argentina.
Hermetismo total: Ante el abordaje en vivo del cronista Nicolás Munafó, el chofer de la unidad rehusó brindar declaraciones, mientras la comitiva ingresaba de manera directa a la zona operacional sin pasar por la aeroestación pública.
Motores encendidos y salida: Tras breves minutos de movimiento alrededor de la pista, la transmisión mostró la aceleración y el posterior despegue de la aeronave privada, dando por consumada la maniobra de traslado que sitúa la escala final del senador en territorio norteamericano, donde ya se encuentra exiliado su hermano Eduardo Bolsonaro.
La ruta misionera de Flávio Bolsonaro confirmada por las cámaras
El despliegue de las cámaras en Puerto Iguazú terminó de respaldar la reconstrucción periodística de la evasión. Según la información detallada por Duggan, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro logró cruzar la frontera desde Foz de Iguazú hacia la Argentina a bordo del vehículo utilitario, eludiendo los controles fronterizos o aprovechando las filtraciones del paso limítrofe.
Con la confirmación en vivo del despegue y las informaciones del Departamento de Estado estadounidense —que ratificó la concesión de visados para la familia Bolsonaro—, la maniobra en Misiones queda registrada como el nexo operativo definitivo que permitió al dirigente eludir el cerco de la justicia de su país y formalizar su salida de Sudamérica.
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