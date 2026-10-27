ANSES activó cambio en jubilaciones por feriados de noviembre y el bono se pagará hasta una fecha determinada
ANSES confirmó el cronograma oficial de pagos de noviembre. Cómo impactan los feriados especiales por la visita papal y el Día de la Soberanía.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el cronograma de pagos del mes de noviembre para jubilados y pensionados. El diseño de las fechas de cobro presenta modificaciones sustanciales debido a la superposición de feriados nacionales por la visita del papa León XIV.
Durante el mes de noviembre, el calendario operativo se verá interrumpido por los siguientes feriados:
- Lunes 9 de noviembre: feriado inamovible por la visita de Su Santidad el Papa León XIV.
- Martes 10 de noviembre: feriado especial en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la visita papal.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado especial en la Provincia de Buenos Aires por la visita papal.
- Lunes 23 de noviembre: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).
Calendario de cobro para jubilaciones que no superan la mínima (con bono)
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Para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, quienes percibirán el bono extraordinario en la misma fecha de su liquidación principal, el calendario estipulado es el siguiente:
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre.
Fechas de pago para jubilaciones que superan la mínima
Aquellos pasivos que perciban ingresos superiores a un haber mínimo, cuyo esquema de pagos se ubica hacia fin de mes, cobrarán bajo el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.
Cronograma para Pensiones No Contributivas (PNC)
Los titulares de las Pensiones No Contributivas iniciarán su calendario de pagos en la segunda semana de noviembre, quedando definidos de la siguiente forma:
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.
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