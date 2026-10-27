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ANSES activó cambio en jubilaciones por feriados de noviembre y el bono se pagará hasta una fecha determinada

Economía

ANSES confirmó el cronograma oficial de pagos de noviembre. Cómo impactan los feriados especiales por la visita papal y el Día de la Soberanía.

ANSES activó cambio en jubilaciones por feriados de noviembre y el bono se pagará hasta una fecha determinada

ANSES activó cambio en jubilaciones por feriados de noviembre y el bono se pagará hasta una fecha determinada

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el cronograma de pagos del mes de noviembre para jubilados y pensionados. El diseño de las fechas de cobro presenta modificaciones sustanciales debido a la superposición de feriados nacionales por la visita del papa León XIV.

Durante el mes de noviembre, el calendario operativo se verá interrumpido por los siguientes feriados:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado inamovible por la visita de Su Santidad el Papa León XIV.
  • Martes 10 de noviembre: feriado especial en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la visita papal.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado especial en la Provincia de Buenos Aires por la visita papal.
  • Lunes 23 de noviembre: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).

Calendario de cobro para jubilaciones que no superan la mínima (con bono)

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Para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, quienes percibirán el bono extraordinario en la misma fecha de su liquidación principal, el calendario estipulado es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Fechas de pago para jubilaciones que superan la mínima

Aquellos pasivos que perciban ingresos superiores a un haber mínimo, cuyo esquema de pagos se ubica hacia fin de mes, cobrarán bajo el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

Cronograma para Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de las Pensiones No Contributivas iniciarán su calendario de pagos en la segunda semana de noviembre, quedando definidos de la siguiente forma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

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