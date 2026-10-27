El Gobierno cambió el calendario de pago de jubilaciones de ANSES por la llegada del papa León XIV
Debido a los feriados por la gira del Sumo Pontífice, el organismo previsional rearmó las fechas. Cuándo cobran los titulares de ANSES en noviembre.
La histórica visita papal obligó a modificar la agenda oficial. El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, oficializó el nuevo cronograma de pagos para todo el mes de noviembre. Las fechas para cobrar las jubilaciones fueron reprogramadas para sortear los feriados inamovibles y especiales recientes.
Cuándo cobran las jubilaciones mínimas de ANSES
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El cronograma oficializado por la entidad previsional debió esquivar los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre, decretados por la llegada del papa León XIV a la Argentina. Por este motivo, los depósitos para el primer grupo comenzarán recién a mediados de la segunda semana del mes.
Para las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, el esquema de cobro quedó diagramado de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre.
Fechas de ANSES para jubilaciones que superan la mínima
Por su parte, los beneficiarios cuyos ingresos superen el haber mínimo básico también verán desplazadas sus fechas habituales. En este caso, el corrimiento de las acreditaciones también responde al feriado trasladable del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional.
El cronograma oficial para este segundo grupo será el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.
Este rearmado general de la agenda también impactará directamente en las fechas de acreditación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas (PNC), las cuales también modificaron sus fechas de cobro.
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