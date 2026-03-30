Abril llega con nuevas subas en las tarifas de gas y suman más presión a la inflación
La nueva suba de tarifas se da en un contexto de subas generalizadas en los servicios públicos. En marzo, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó 213.557 pesos sólo a la canasta de servicios.
El gobierno de Javier Milei avanza en su plan de actualizar las tarifas energéticas por encima de la inflación al mismo tiempo que elimina subsidios. Este movimiento de pinzas asesta un duro golpe a las economías familiares, en especial las de clases medias que sufren la quita de subsidios además de la suba de tarifas en un contexto de licuación de salarios.
En ese sentido, el gobierno libertario subió este lunes las tarifas de distribución de gas en una veintena de Resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del interventor de dicho organismo, Marcelo Nachón.
Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de abril y redefinen tanto el precio del servicio para usuarios residenciales como comerciales. Además, incorporan un esquema de bonificaciones segmentadas y criterios de facturación que buscan sostener el acceso al servicio en los sectores más vulnerables.
El impacto final en cada factura será variable, ya que dependerá del nivel de consumo y de la categoría de ingresos de cada hogar. En ese marco, para los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) se ubicará en 3.824 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y en 4.416 pesos en el conurbano. En los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos superan los 91 mil pesos mensuales en territorio porteño.
La actualización se inscribe dentro de la política de ajuste en el sector energético impulsada por el Gobierno, que incluye la quita de subsidios, nuevas reglas para la fijación de precios y la continuidad del programa Plan Gas.Ar. Según lo establecido, los cuadros tarifarios deberán adaptarse al Precio Anual Uniforme (PAU) definido por la Secretaría de Energía.
Este valor funcionará como referencia para trasladar el costo del gas a los usuarios finales y será la base sobre la cual se aplicarán los descuentos correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a garantizar el consumo básico en hogares vulnerables.
Asimismo, el esquema contempla la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030, que prevé aumentos mensuales consecutivos junto con la aplicación de índices definidos por la autoridad regulatoria.
El incremento llega en un contexto de subas generalizadas en los servicios públicos. En marzo, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $213.557 a la canasta de servicios, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, con fuerte incidencia de la energía y el agua en el gasto total. La nueva suba del gas suma presión sobre los ingresos y vuelve a golpear el bolsillo de los usuarios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario