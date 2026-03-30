Abril llega con nuevas subas en las tarifas de gas y suman más presión a la inflación

boletas gas

Este valor funcionará como referencia para trasladar el costo del gas a los usuarios finales y será la base sobre la cual se aplicarán los descuentos correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a garantizar el consumo básico en hogares vulnerables.

Asimismo, el esquema contempla la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030, que prevé aumentos mensuales consecutivos junto con la aplicación de índices definidos por la autoridad regulatoria.

El incremento llega en un contexto de subas generalizadas en los servicios públicos. En marzo, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $213.557 a la canasta de servicios, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, con fuerte incidencia de la energía y el agua en el gasto total. La nueva suba del gas suma presión sobre los ingresos y vuelve a golpear el bolsillo de los usuarios.