El Gobierno extiende las extraordinarias para su proyecto de financiamiento universitario

Si bien el Presidente quiere ampliar las extraordinarias para avanzar con la sanción de esa y otras normas de su cronograma antes de la apertura de sesiones ordinarias, programada para el 1 de marzo, el reglamento de la cámara baja establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en Casa Rosada se valen de antecedentes de incorporación de proyectos instrumentados por la vía.

Como se sabe, el Gobierno libertario logró esta la aprobación del proyecto de flexibilización laboral en el Senado y la media sanción en Diputados de la Ley Penal Juvenil que, básicamente, implica la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.