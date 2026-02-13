El Gobierno extiende las extraordinarias para su proyecto de financiamiento universitario
La gestión libertaria elaboró un proyecto que busca “compensar el reclamo de las altas casas de estudio” pero con una ley que "respete el déficit fiscal cero".
El Gobierno Nacional elaboró un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que, según se pretende en Casa Rosada, será tratado en la extensión de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados al próximo 28 de febrero.
Con el proyecto se busca “compensar el reclamo de las altas casas de estudio” pero con una ley que sea “implementable”, según consideraron fuentes del oficialismo que busca tratarla en extraordinarias extendidas, mediante un decreto que se publicará en el Boletín Oficial del lunes venidero.
La decisión del Poder Ejecutivo se produce tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para frenar la obligatoriedad en la implementar la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024.
Como se sabe, esa ley fue sancionada por ambas cámaras legislativas, pero Javier Milei la vetó, volvió al Congreso y este la ratificó, a pesar de lo cual el Gobierno recurrió a la Justicia para no concretar su aplicación efectiva.
Negociaciones con universidades y nuevo proyecto "viable"
Al mismo tiempo, funcionarios de Javier Milei iniciaron en las jornadas previas negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas mediante un proyecto que “garantice la viabilidad fiscal” y responda a los reclamos del sector.
Si bien el Presidente quiere ampliar las extraordinarias para avanzar con la sanción de esa y otras normas de su cronograma antes de la apertura de sesiones ordinarias, programada para el 1 de marzo, el reglamento de la cámara baja establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en Casa Rosada se valen de antecedentes de incorporación de proyectos instrumentados por la vía.
Como se sabe, el Gobierno libertario logró esta la aprobación del proyecto de flexibilización laboral en el Senado y la media sanción en Diputados de la Ley Penal Juvenil que, básicamente, implica la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario