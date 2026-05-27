Los 26 de Scaloni: las dolencias musculares que encienden las alarmas en la previa al Mundial 2026
Ambos futbolistas arrastran algunas dolencias que pusieron en alerta al entrenador campeón del mundo que analizará hasta último momento esas situaciones.
A falta de muy poco tiempo para que se defina la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026, el búnker albiceleste recibió un duro revés. Según informó el periodista Esteban Edul en las pantallas de ESPN, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni sigue con extrema preocupación la evolución de Gonzalo Montiel y Nicolás González, dos habituales de las convocatorias que sufrieron lesiones musculares y abren un gran signo de pregunta sobre sus condiciones físicas.
Ambos futbolistas corren a contrarreloj y obligan al entrenador de Pujato a evaluar variantes de emergencia durante la gira de amistosos en Estados Unidos. Si bien los esperarán hasta último momento, el DT sabe que en esta competencia no se puede regalar nada y por esa razón no tienen el lugar asegurado.
Gonzalo Montiel: Desgarro en el cuádriceps y plazos al límite
El lateral derecho de River encendió las alarmas en el plano local el pasado fin de semana, tras sufrir un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante las semifinales del Torneo Apertura ante Rosario Central.
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Las consecuencias: La gravedad de la lesión marginó a Cachete de la gran final que el Millonario terminó perdiendo 3-2 ante Belgrano de Córdoba, y tampoco le permitirá estar presente este miércoles en el Monumental en el trascendental cierre de fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Blooming.
El panorama mundialista: Aunque el cuerpo médico de la Selección estima que formará parte de los 26 convocados, su recuperación demandará alrededor de algunas semanas. Esto significa que Montiel llegará con lo justo y sin ritmo futbolístico al debut del 16 de junio frente a Argelia en Kansas. Su baja provisoria en las prácticas le da muchísima fuerza a la citación de Nicolás Capaldo como una alternativa polifuncional de cobertura.
Nico González: El dilema del muslo en el Atlético de Madrid
El panorama del polifuncional zurdo de la Scaloneta no es mucho más alentador. Nicolás González sufrió una lesión muscular en el muslo durante una de las últimas prácticas de la temporada con el Atlético de Madrid.
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Los plazos médicos: El diagnóstico inicial arrojó un tiempo estimado de baja de tres a cuatro semanas. Si bien el ex-Argentinos Juniors ya se encuentra transitando la última etapa de la rehabilitación y realizando trabajos de kinesiología, los tiempos son milimétricos.
La preocupación táctica: Para Scaloni, Nico González es una pieza fundamental debido a su capacidad para cumplir con el retroceso por la banda izquierda y actuar tanto de extremo como de carrilero. El cuerpo técnico evaluará minuciosamente cómo responde a las exigencias físicas en los entrenamientos de Texas; de no verlo al 100%, jugadores con características ofensivas y de proyección (como el juvenil Franco Mastantuono o el propio Valentín Barco) ganan enteros para un posible zarpazo de último momento.
Con este panorama médico adverso, los entrenamientos en suelo norteamericano y los amistosos frente a Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio) serán determinantes. Scaloni utilizará esos días para exigir a fondo a los tocados y definir si los arriesga en la nómina final o si decide priorizar la frescura física de los futbolistas que llegan sin averías.
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