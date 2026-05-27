Los 26 de Scaloni: las dolencias musculares que encienden las alarmas en la previa al Mundial 2026

Los plazos médicos: El diagnóstico inicial arrojó un tiempo estimado de baja de tres a cuatro semanas . Si bien el ex-Argentinos Juniors ya se encuentra transitando la última etapa de la rehabilitación y realizando trabajos de kinesiología, los tiempos son milimétricos.

La preocupación táctica: Para Scaloni, Nico González es una pieza fundamental debido a su capacidad para cumplir con el retroceso por la banda izquierda y actuar tanto de extremo como de carrilero. El cuerpo técnico evaluará minuciosamente cómo responde a las exigencias físicas en los entrenamientos de Texas; de no verlo al 100%, jugadores con características ofensivas y de proyección (como el juvenil Franco Mastantuono o el propio Valentín Barco) ganan enteros para un posible zarpazo de último momento.