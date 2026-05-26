Sin Javier Milei, se reunió la mesa política del Gobierno en pos de avanzar con nuevas reformas
La reunión giró en torno a la reactivación de la agenda legislativa, estancada tras semanas de incertidumbre a raíz del escándalo que involucra a Manuel Adorni.
Con el fin de disipar la atención de las crisis que el propio Gobierno generó, la mesa política oficialista deliberó por más de dos horas este martes sin Javier Milei. El objetivo fue trazar una estrategia legislativa que impulse una batería de proyectos diseñados para recuperar la iniciativa y descomprimir la tensión política a su favor.
De acuerdo a lo trascendido, la reunión estuvo monopolizada por la necesidad de reactivar la agenda legislativa. El oficialismo busca destrabar sus proyectos en el Congreso tras semanas de parálisis y turbulencia, originadas por la apertura de la investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
Con la presencia del ya mencionado jefe de Gabinete, Karina Milei, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo, entre otros, la gestión libertaria intentó demostrar unidad en medio de una interna que, lejos de disminuir, parece acrecentarse cada vez más.
Cabe señalar que el éxito de la agenda oficialista en el Congreso dependerá estrictamente de las negociaciones con los gobernadores. Ante este escenario, cobra fuerza la posibilidad de que el ministro del Interior, Diego Santilli, restablezca los encuentros periódicos con los jefes provinciales afines.
Financiamiento de obra pública, giros de ATN y el diseño del calendario electoral serán las cartas de negociación sobre la mesa; herramientas con las que el Gobierno pretende cosechar triunfos parlamentarios y cerrar una etapa de severa crisis interna.
La presencia de Bullrich en el encuentro
Pese a que su participación estaba asegurada, el foco se desplazó hacia Patricia Bullrich, cuyos desmarques políticos generan tensión a pesar de asegurar internamente que no romperá con el Ejecutivo. En una muestra de la interna gubernamental, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la dejó fuera de la comitiva que acompañó al mandatario en el desfile hacia el Tedeum y en el Cabildo.
No obstante, con su habitual destreza para el manejo de los tiempos mediáticos, la funcionaria logró captar la centralidad del evento.
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