Eial Moldavsky despedazó al Gobierno: "Trato de bancar, pero sacan el suero a pacientes en terapia intensiva"

"Me pasa que hay días que me levanto como diciendo voy a tratar de ser menos prejuicioso y acercarme un poco al gobierno tratar de entender qué están haciendo, por qué les va como le va y entonces a leer las noticias y los anuncios son tipo le sacamos el suero a 10 pacientes en terapia intensiva ya no creemos más en la discapacidad y a la noche hacemos jornada de sacrificio de cachorros en plazas públicas vengan a patear perros y como, ay dios, tanto", expresó en el video que subió a sus redes.