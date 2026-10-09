El huracán Isaías tocó tierra en Estados Unidos y causó destrozos
El huracán Isaías golpeó la costa del Golfo de México con vientos que superaron los 160 km/h. Provocó inundaciones, destrozos y graves cortes de luz.
El huracán Isaías ingresó durante la noche del viernes por la costa turística de Destin, en el estado de Florida, con categoría 2. El fenómeno meteorológico alcanzó vientos máximos sostenidos de 165 km/h y generó un fuerte impacto en el Golfo de México, obligando a las autoridades a suspender operaciones petroleras.
Los graves daños en Florida tras la llegada del ciclón
IMPORTANTE: Sandra Pettovello avaló el Decreto 525/95 y ANSES pagará un complemento a jubilados de la mínima
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó sobre fuertes tormentas e inundaciones masivas en toda la zona de impacto. En localidades cercanas como Pensacola, los vecinos y turistas sufrieron violentas ráfagas de viento que arrancaron techos de viviendas y locales comerciales, dejando a una gran parte de la ciudad a oscuras por los masivos cortes de energía.
Ante la magnitud del evento, el gobernador Ron DeSantis confirmó que los recursos y los preparativos oficiales fueron desplegados con antelación para asistir a las zonas más vulnerables de la costa. Sin embargo, el embate preventivo obligó a paralizar fuertemente la industria energética: cerca del 71% de la producción petrolera fue suspendida temporalmente en el Golfo de México, lo que significa que aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios quedaron fuera del mercado.
El impacto de Isaías marca una particularidad climática en el país norteamericano, ya que se trata del primer ciclón de la temporada en el Atlántico y el primero en golpear el territorio continental estadounidense desde 2024. Su llegada resulta inusualmente tardía a causa del fenómeno de El Niño, una anomalía que altera los vientos y dificulta que las tormentas logren fortalecerse a tiempo en esta región oceánica.
Dejá tu comentario