El huracán Isaías tocó tierra en Estados Unidos y causó destrozos

Ante la magnitud del evento, el gobernador Ron DeSantis confirmó que los recursos y los preparativos oficiales fueron desplegados con antelación para asistir a las zonas más vulnerables de la costa. Sin embargo, el embate preventivo obligó a paralizar fuertemente la industria energética: cerca del 71% de la producción petrolera fue suspendida temporalmente en el Golfo de México, lo que significa que aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios quedaron fuera del mercado.