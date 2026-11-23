De brillar en la Fórmula 1 a viajar como un pasajero más: la imagen viral de Colapinto
Tras conseguir el sexto puesto en Las Vegas, el joven de 23 años fue captado mientras embarcaba en un vuelo comercial con su casco en la mano.
Franco Colapinto volvió a llamar la atención de los fanáticos, aunque esta vez no fue por una maniobra en la pista ni por su rendimiento en la Fórmula 1. Después de completar un gran fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, donde terminó sexto e igualó su mejor resultado en la categoría, el argentino fue filmado mientras viajaba en un avión comercial en clase económica.
En las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales se observa al piloto de Alpine durante el embarque, con su casco en la mano y compartiendo el vuelo con pasajeros que no pertenecen al ambiente del automovilismo. La escena rápidamente despertó comentarios y bromas entre los usuarios, especialmente por el contraste con el habitual despliegue de lujo que rodea a las grandes figuras de la máxima categoría.
El antecedente de Colapinto en un vuelo low cost
No es la primera vez que el argentino sorprende por la manera en que se traslada entre las distintas competencias del calendario. En julio de 2025, después del Gran Premio de Bélgica, también había sido fotografiado mientras viajaba en un avión de la aerolínea económica Wizz Air desde Barcelona hacia Budapest, donde debía disputar la carrera de Hungría.
En aquella oportunidad, el periodista Fabio Marchi, del diario español Mundo Deportivo, compartió una imagen del piloto junto a Pepe Martí, corredor español de Fórmula 2. Colapinto pasó inadvertido hasta que una integrante de la tripulación lo reconoció y se acercó para pedirle una fotografía.
Esta nueva aparición fuera de los circuitos volvió a mostrar una faceta cotidiana del argentino, cuya popularidad creció notablemente desde su llegada a la Fórmula 1. La postal también llegó después de un fin de semana destacado en Las Vegas, donde consiguió el sexto lugar y protagonizó una de las maniobras más comentadas de la competencia al superar a los dos McLaren en una misma acción.
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