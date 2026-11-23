En las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales se observa al piloto de Alpine durante el embarque, con su casco en la mano y compartiendo el vuelo con pasajeros que no pertenecen al ambiente del automovilismo. La escena rápidamente despertó comentarios y bromas entre los usuarios, especialmente por el contraste con el habitual despliegue de lujo que rodea a las grandes figuras de la máxima categoría.