Un delincuente de 16 años murió baleado durante un intento de robo en Morón
Ocurrió en medio de una balacera, cuando junto a sus cómplices intentó sustraerle el vehículo a un hombre.
Un delincuente de 16 años murió de un disparo en la cabeza mientras junto a otros cómplices intentaba perpetrar el robo de un auto en Morón. Los investigadores intentan establecer si fue alcanzado por un tiro efectuado por los otros ladrones o cuál fue el origen de la bala.
El hecho ocurrió el domingo por la noche, pasadas las 23, sobre la calle Alejandro de Aguado al 1200. De acuerdo con la reconstrucción inicial, un hombre circulaba a bordo de su auto Toyota Etios cuando fue interceptado por la banda de delincuentes, que circulaban en un Fiat Cronos gris.
En esas circunstancias, al menos tres delincuentes armados descendieron del vehículo para concretar el asalto y habrían efectuado varios disparos contra el auto de la víctima, algunos de los cuales impactaron en la carrocería.
En medio de la balacera, uno de los ladrones, de 16 años, fue alcanzado por un disparo en la cabeza y cayó sobre el asfalto. En tanto, el conductor del vehículo no resultó herido pese a la brutalidad de las balas.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, convocaron a una ambulancia del SAME, cuyo médico constató que el adolescente ya se encontraba sin vida.
De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, el fallecido fue identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody, con domicilio en Morón. Junto a su cuerpo encontraron un arma de fuego, la cual será peritada.
El resto de la banda escapó del lugar y el vehículo en el que se movilizaban apareció abandonado horas más tarde en Rafael Castillo, partido de La Matanza. Luego se supo que el auto había sido robado.
La investigación quedó en manos del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la UFI N° 1 de Responsabilidad Penal Juvenil de ese Departamento Judicial.
Por estas horas, los investigadores intentan establecer si el delincuente fue alcanzado por uno de los disparos efectuados por los otros integrantes de la banda, o si en la secuencia intervino otra persona ajena al asalto.
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