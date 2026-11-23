Intentan determinar de dónde se originó el disparo

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, el fallecido fue identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody, con domicilio en Morón. Junto a su cuerpo encontraron un arma de fuego, la cual será peritada.

La despedida al adolescente fallecido

El resto de la banda escapó del lugar y el vehículo en el que se movilizaban apareció abandonado horas más tarde en Rafael Castillo, partido de La Matanza. Luego se supo que el auto había sido robado.

La investigación quedó en manos del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la UFI N° 1 de Responsabilidad Penal Juvenil de ese Departamento Judicial.

Una foto del delincuente abatido con fajos de dólares

Por estas horas, los investigadores intentan establecer si el delincuente fue alcanzado por uno de los disparos efectuados por los otros integrantes de la banda, o si en la secuencia intervino otra persona ajena al asalto.