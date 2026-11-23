La investigación busca establecer de dónde provino el disparo que terminó con su vida. Una de las hipótesis apunta a que pudo haber sido efectuado por alguno de sus propios cómplices, aunque tampoco se descarta la intervención de una persona ajena al grupo.

El resto de la banda escapó y el Fiat Cronos utilizado durante el intento de robo apareció abandonado horas más tarde en Rafael Castillo, partido de La Matanza. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo.

La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la UFI N° 1 de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial correspondiente.