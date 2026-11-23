"Por qué a vos": la despedida del delincuente de 16 años abatido durante un robo en Morón
Tras su muerte durante un intento de robo, allegados al adolescente compartieron imágenes y mensajes de despedida en las redes sociales.
La despedida en redes sociales de Mateo Nicolás Sánchez Carmody, el adolescente de 16 años que murió de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en Morón, quedó reflejada en distintas publicaciones de sus allegados.
Una de las historias muestra una fotografía del joven junto a varias armas de fuego, acompañada por la frase "Porq hermanito mío" (SIC) y dos emojis de llanto. En otra publicación, uno de sus allegados escribió: "Mateito, hermano, ¿por qué a vos?", seguido de expresiones de bronca y referencias a la Policía.
Cómo fue el intento de robo en el que murió el adolescente
Sánchez Carmody murió el domingo por la noche, luego de recibir un disparo en la cabeza durante un intento de robo en Morón, partido bonaerense homónimo. El episodio ocurrió pasadas las 23 sobre la calle Alejandro de Aguado al 1200, cuando un grupo de delincuentes intentó sustraerle el vehículo a un hombre que circulaba en un Toyota Etios.
Según la reconstrucción inicial, al menos tres integrantes de la banda descendieron de un Fiat Cronos gris y, armados, intentaron concretar el asalto. En ese contexto se produjo una balacera en la que varios proyectiles impactaron contra el vehículo de la víctima, que resultó ilesa.
En medio del enfrentamiento, Mateo recibió un disparo en la cabeza y cayó sobre el asfalto. Al llegar al lugar, el personal policial convocó a una ambulancia del SAME, cuyo médico constató el fallecimiento del adolescente.
La investigación busca establecer de dónde provino el disparo que terminó con su vida. Una de las hipótesis apunta a que pudo haber sido efectuado por alguno de sus propios cómplices, aunque tampoco se descarta la intervención de una persona ajena al grupo.
El resto de la banda escapó y el Fiat Cronos utilizado durante el intento de robo apareció abandonado horas más tarde en Rafael Castillo, partido de La Matanza. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo.
La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la UFI N° 1 de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial correspondiente.
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