Sandra Pettovello avaló el Decreto 525/95 y ANSES pagará un complemento a jubilados de la mínima

Por su parte, el Decreto 525/1995 reguló situaciones clave como el retorno al mercado laboral de los pasivos. La normativa dispuso explícitamente que los beneficiarios de jubilaciones o pensiones por fallecimiento que reinicien tareas dependientes o independientes conservan la obligación de abonar sus aportes y contribuciones, contribuyendo de este modo a la sostenibilidad del sistema.

En relación con el ámbito judicial, la reglamentación fijó pautas normativas sobre las demandas contra la Administración Central o el ente de la seguridad seguridad social. Dispuso que los litigantes residentes en el interior del país puedan radicar sus pretensiones ante los tribunales federales de sus jurisdicciones, acercando el servicio de justicia a los reclamos por actualización de haberes.

Finalmente, el marco normativo instrumentó el procedimiento para el cumplimiento de las sentencias firmes, aplicando criterios de prelación según la edad del titular y dando trato preferente a las personas de edad avanzada para el cobro de los retroactivos, dentro de la previsión presupuestaria vigente.