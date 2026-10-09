Sandra Pettovello avaló el Decreto 525/95 y ANSES pagará un complemento a jubilados de la mínima
La ANSES confirmó el pago de un adicional clave para asegurar el ingreso mínimo de los jubilados.
Bajo la órbita de la cartera de Capital Humano, conducida por Sandra Pettovello, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del cronograma de cobros para los beneficiarios del sector pasivo. Las autoridades ratificaron la vigencia de un auxilio económico estratégico, diseñado con el propósito de reforzar los haberes de menor cuantía dentro del esquema previsional nacional.
El mecanismo de compensación de ANSES para asegurar el haber mínimo de los jubilados
El fundamento de este complemento se apoya en el marco regulatorio del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Su función esencial es saldar el desfasaje entre las asignaciones que no alcanzan el haber mínimo y dicho piso legal, un mecanismo de resguardo dispuesto originariamente a través del Decreto 525/1995.
IMPORTANTE: Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió a Panamá: también se sintió en Colombia
Mediante este marco legal, el Ejecutivo nacional instrumentó las pautas de aplicación referentes a los artículos 17 y 34 de la Ley 24.241. De este modo, la estructura estatal garantiza que ninguna persona mayor con cobertura jubilatoria perciba una cifra por debajo del haber mínimo fijado para cada etapa, el cual se va reajustando en forma periódica conforme al índice de movilidad vigente.
El impacto en los jubilados y el rol del Ministerio de Capital Humano
En el escenario presente, el Ministerio de Capital Humano se erige como la entidad rectora para asegurar la efectiva garantía de esta prerrogativa. Su función se centra en supervisar que el organismo previsional acredite los haberes exactos de forma ágil y automatizada, evitando que las personas jubiladas deban efectuar gestiones complejas o acudir personalmente a las delegaciones.
Por su parte, el Decreto 525/1995 reguló situaciones clave como el retorno al mercado laboral de los pasivos. La normativa dispuso explícitamente que los beneficiarios de jubilaciones o pensiones por fallecimiento que reinicien tareas dependientes o independientes conservan la obligación de abonar sus aportes y contribuciones, contribuyendo de este modo a la sostenibilidad del sistema.
En relación con el ámbito judicial, la reglamentación fijó pautas normativas sobre las demandas contra la Administración Central o el ente de la seguridad seguridad social. Dispuso que los litigantes residentes en el interior del país puedan radicar sus pretensiones ante los tribunales federales de sus jurisdicciones, acercando el servicio de justicia a los reclamos por actualización de haberes.
Finalmente, el marco normativo instrumentó el procedimiento para el cumplimiento de las sentencias firmes, aplicando criterios de prelación según la edad del titular y dando trato preferente a las personas de edad avanzada para el cobro de los retroactivos, dentro de la previsión presupuestaria vigente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario