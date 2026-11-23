A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará 14 grados en 24 horas la temperatura del AMBA
Tras una tarde calurosa de 29 grados este martes, un tormentón provocará un brusco descenso térmico hasta los 15 grados el miércoles.
El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano anticipa un cambio: luego de una jornada calurosa con picos de 29 grados, el avance de un tormentón con ráfagas de hasta 54 km/h generará un desplome en la temperatura de 14 grados en apenas 24 horas en todo el AMBA, llevando el termómetro hasta los 15 grados de mínima.
IMPORTANTE: Cambiaron las alertas: a qué hora cae un diluvio con lluvias potentes y ráfagas el lunes en el centro del país
A qué hora llegan las lluvias y cambia el viento en el AMBA
De acuerdo con el reporte horario previsto para este martes 24 de noviembre, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y ambiente templado, pero la rotación del viento y las precipitaciones marcarán el quiebre térmico durante la tarde:
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Mañana y mediodía (08:00 a 11:00 horas): el termómetro subirá rápidamente desde los 21 grados (a las 08:00, con viento del sur a 33 km/h) hasta los 25 grados cerca de las 11:00, con cielo parcialmente nuboso y viento rotando al noroeste.
Lluvia débil y ráfagas fuertes (14:00 a 17:00 horas): hacia las 14:00 horas se espera el ingreso de lluvias débiles (30% de probabilidad y 0,1 mm acumulados), con una temperatura de 28 grados y viento del oeste de 34 km/h. A las 17:00 horas, el viento rotará al suroeste con ráfagas que alcanzarán los 48 km/h, haciendo descender la sensación térmica a 24 grados.
Desplome nocturno (20:00 a 23:00 horas): a partir de las 20:00 horas, el viento se afirmará desde el sur (43 km/h) con una sensación térmica de 20 grados, y hacia las 23:00 horas rotará al sureste (32 km/h) dejando la temperatura en 21 grados (sensación térmica de 18°) bajo cielo despejado.
Cómo seguirá el pronóstico del tiempo tras la caída de 14 grados
Luego de tocar una máxima de 29 grados el martes, el aire más fresco se instalará en el AMBA durante la mitad de la semana antes de dar paso a un nuevo repunte térmico hacia el fin de semana:
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Miércoles 25 de noviembre: jornada a pleno sol pero con fuerte amplitud térmica y ráfagas del sureste de hasta 54 km/h; la mínima caerá hasta los 15 grados (completando la baja de 14 grados respecto al pico del martes) y la máxima llegará a los 28 grados.
Jueves 26 de noviembre: se consolidará el ambiente más fresco de la semana, con cielo despejado, viento del sureste (hasta 42 km/h), una mínima de 15 grados y una máxima que apenas alcanzará los 24 grados.
Viernes 27 al domingo 29 de noviembre: el viento volverá a rotar al sector noreste y norte, impulsando un rápido ascenso de la temperatura con marcas de 18° / 28° el viernes, 20° / 31° el sábado y 22° / 31° el domingo.
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