El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano anticipa un cambio: luego de una jornada calurosa con picos de 29 grados, el avance de un tormentón con ráfagas de hasta 54 km/h generará un desplome en la temperatura de 14 grados en apenas 24 horas en todo el AMBA, llevando el termómetro hasta los 15 grados de mínima.