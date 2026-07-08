El sentido mensaje de la mamá de Lucas Gámez el nene argentino que murió en los terremotos de Venezuela
Antes de que los rescatistas hallaran el cuerpo de Lucas Gámez en Venezuela, su mamá compartió un desesperado y conmovedor pedido en sus redes sociales.
La trágica muerte de Lucas Gámez conmocionó profundamente a todos tras los devastadores terremotos en Venezuela. Luego de catorce días de intensa búsqueda entre los escombros del edificio Miramar en La Guaira, los equipos de rescate finalmente encontraron el cuerpo sin vida del nene argentino de apenas nueve años.
El pedido en redes sociales antes del hallazgo en Venezuela
Horas antes de que se confirmara la peor noticia, Blancalida Martínez Coronado, la mamá del menor, había utilizado su cuenta oficial para expresar la enorme angustia que atravesaba la familia. A través de una historia temporal, publicó una breve pero contundente frase: “Pido oraciones”.
Durante la desesperada espera, la familia transitó distintos estados de ánimo y tomó algunas decisiones respecto a su exposición pública:
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Durante los días del extenso operativo, la mujer utilizó las plataformas para informar sobre las tareas de rescate.
También aprovechó ese espacio digital para agradecer el inmenso apoyo recibido por parte de la gente.
Sin embargo, ese mismo miércoles había anunciado su decisión de dejar de publicar temporalmente debido a la abrumadora cantidad de comentarios que recibía.
Tras la confirmación del triste desenlace, aquella última publicación generó una inmensa ola de condolencias por parte de miles de usuarios que buscaron acompañar a la familia. Cabe recordar que el niño había quedado atrapado bajo la estructura cuando dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la zona costera, donde se habían instalado hacía apenas cuatro meses.
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