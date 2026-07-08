Egipto presentó un reclamo oficial ante la FIFA por el arbitraje frente a la Selección Argentina
Tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, la Asociación Egipcia de Fútbol formalizó una protesta por las decisiones del equipo arbitral encabezado por François Letexier.
La derrota por 3-2 frente a la Selección Argentina no solo dejó a Egipto afuera del Mundial 2026, sino que también abrió un fuerte conflicto con el arbitraje. Horas después del encuentro correspondiente a los octavos de final, la Asociación Egipcia de Fútbol (AEF) decidió elevar una queja formal ante la FIFA para solicitar una revisión de lo ocurrido durante el partido.
El pedido fue encabezado por Hany Abo Rida, presidente de la federación egipcia, quien expresó su disconformidad con varias decisiones tomadas por el árbitro francés François Letexier y por el equipo encargado del VAR. Desde la entidad sostienen que algunos fallos incidieron directamente en el desarrollo del encuentro y terminaron favoreciendo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
La presentación oficial se produjo luego de una jornada cargada de declaraciones cruzadas. Apenas finalizado el compromiso, el entrenador Hossam Hassan había manifestado públicamente toda su indignación con el arbitraje y fue todavía más lejos durante la conferencia de prensa. Allí lanzó una acusación de enorme gravedad al afirmar que el resultado "estuvo arreglado" y sostuvo que la delegación argentina habría ejercido presión sobre el juez francés antes del partido.
Sus palabras generaron una inmediata repercusión internacional y elevaron la tensión alrededor del encuentro. La dirigencia egipcia acompañó esas críticas con un reclamo institucional. Entre los principales pedidos figura que François Letexier y toda su terna arbitral no vuelvan a dirigir encuentros en lo que resta del Mundial, al entender que su actuación comprometió la transparencia del partido.
Las dos jugadas que reclamó Egipto ante Argentina en el Mundial 2026
Las autoridades de la federación identificaron dos acciones puntuales como eje de su protesta: la primera corresponde a un gol convertido por Egipto que finalmente fue invalidado tras la intervención del VAR por una infracción previa detectada en la jugada. Aunque la revisión se realizó conforme al protocolo, desde el conjunto africano consideran que la decisión fue equivocada.
El segundo episodio señalado ocurrió antes del tercer gol de la Selección Argentina. Los futbolistas egipcios reclamaron la existencia de una falta en la recuperación de la pelota que derivó en la conquista decisiva, pero aseguran que esa acción nunca fue revisada por la asistencia tecnológica, algo que consideran una omisión determinante.
Hasta el momento, la FIFA no emitió ningún comunicado oficial respecto del reclamo presentado por la Asociación Egipcia de Fútbol ni confirmó si abrirá una investigación sobre el desempeño arbitral. Tampoco hubo pronunciamientos acerca de la continuidad de Letexier dentro de la competencia.
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