Egipto presentó un reclamo oficial ante la FIFA por el arbitraje frente a la Selección Argentina

El segundo episodio señalado ocurrió antes del tercer gol de la Selección Argentina. Los futbolistas egipcios reclamaron la existencia de una falta en la recuperación de la pelota que derivó en la conquista decisiva, pero aseguran que esa acción nunca fue revisada por la asistencia tecnológica, algo que consideran una omisión determinante.

Hasta el momento, la FIFA no emitió ningún comunicado oficial respecto del reclamo presentado por la Asociación Egipcia de Fútbol ni confirmó si abrirá una investigación sobre el desempeño arbitral. Tampoco hubo pronunciamientos acerca de la continuidad de Letexier dentro de la competencia.