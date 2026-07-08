Derrumbe del consumo: otra casa de electrodomésticos pidió el concurso preventivo de acreedores
La decisión de Milei y Caputo de licuar salarios liquidaron el consumo masivo y ya provocó el cierre de casi 30 mil empresas y 300 mil despidos.
El presisdente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo hicieron de la licuación de salarios una de las patas centrales de su política de desinflación y en ese camino se cargaron el consumo interno lo que derivó en que miles de empresas, la mayoría de ellas pymes, debieran bajar sus persianas y en la destrucción de casi 300 mil puestos de trabajo formales.
En ese camino, todos los días se conoce la realidad de empresas a lo largo y ancho de todo el país que anuncian cierres o alertan por las crisis en que se encuentran.
Ahora fue el turno de Carsa, la empresa chaqueña propietaria de la reconocida cadena de retail Musimundo que acaba de anunciar que solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores.
No es la primera vez que la empresa se encuentra en crisis. Ya le había sucedido en 2018 cuando durante el gobierno de Mauricio Macri y también con políticas que deprimieron el consumo, debió reconfigurar con sus acreedores un pasivo de 900 millones de pesos.
Ahora, la empresa que tiene en total 50 locales, la mayor parte de ellos en el interior del país, comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que solicitó la apertura de su concurso preventivo de crisis.
Ahora, y de acuerdo con la central de deudores del Banco Central, Carsa acumulaba al cierre de mayo de 2026 pasivos bancarios por unos 3.060 millones de pesos. El Banco de la Nación Argentina encabeza la lista de acreedores con una exposición de 1.549 millones de pesos. El Nuevo Banco del Chaco registra otros 300 millones de pesos.
El derrumbe del comercio y el avance del comercio electrónico en el segmento de retail de electrodomésticos y tecnología erosionó progresivamente el negocio de las cadenas físicas, y en el último período Musimundo había anunciado el cierre de cinco sucursales.
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