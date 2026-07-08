Derrumbe del consumo: otra casa de electrodomésticos pidió el concurso preventivo de acreedores

Ahora, y de acuerdo con la central de deudores del Banco Central, Carsa acumulaba al cierre de mayo de 2026 pasivos bancarios por unos 3.060 millones de pesos. El Banco de la Nación Argentina encabeza la lista de acreedores con una exposición de 1.549 millones de pesos. El Nuevo Banco del Chaco registra otros 300 millones de pesos.

El derrumbe del comercio y el avance del comercio electrónico en el segmento de retail de electrodomésticos y tecnología erosionó progresivamente el negocio de las cadenas físicas, y en el último período Musimundo había anunciado el cierre de cinco sucursales.