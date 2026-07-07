"Javier Milei decrete feriado nacional": el pedido del sindicalista que lidera a los estatales
Rodolfo Aguiar exigió al presidente Javier Milei que dicte un feriado para celebrar la épica victoria de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026.
Tras la agónica y épica remontada de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el secretario general de ATE Nacional lanzó un contundente mensaje. A través de sus redes sociales, le exigió directamente al presidente Javier Milei que decrete feriado para festejar el triunfo.
El sorpresivo mensaje para Javier Milei tras el triunfo
El dirigente sindical Rodolfo Aguiar no dudó en aprovechar el fervor popular luego de que Argentina lograra revertir una desventaja de dos goles frente a Egipto en la ciudad de Atlanta. "Qué hace Presidente, ¿vio el partido? Debería definir un asueto nacional", escribió el representante de los trabajadores estatales en su cuenta oficial, apuntando de lleno contra el mandatario.
En su encendida publicación, Aguiar redobló la apuesta y cuestionó las recientes decisiones políticas del Gobierno: "Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional". Además, justificó su pedido señalando que "lo hicieron otros países" y que "los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen".
Otro hito de Lionel Messi a la espera de Javier Milei
Mientras se aguarda por una respuesta oficial de Javier Milei, el país entero celebra la gesta deportiva. El incombustible Lionel Messi lideró de nuevo a la Albiceleste en una actuación memorable. Con el marcador 0-2 en el minuto 79, el capitán asistió a Cristian Romero para el primer descuento y, apenas cuatro minutos después, anotó el empate transitorio para la locura de los hinchas que viajaron a disfrutar el Mundial 2026.
Ya en tiempo de descuento, Julián Álvarez comandó un contragolpe fulminante tras un error de Mohamed Salah y Enzo Fernández selló el 3-2 definitivo tras un centro de Lautaro Martínez. De esta manera, el equipo nacional sigue en carrera y aguarda por Colombia en la próxima instancia, garantizando al menos un representante sudamericano en las semifinales.
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