"Javier Milei decrete feriado nacional": el pedido del sindicalista que lidera a los estatales

Otro hito de Lionel Messi a la espera de Javier Milei

Mientras se aguarda por una respuesta oficial de Javier Milei, el país entero celebra la gesta deportiva. El incombustible Lionel Messi lideró de nuevo a la Albiceleste en una actuación memorable. Con el marcador 0-2 en el minuto 79, el capitán asistió a Cristian Romero para el primer descuento y, apenas cuatro minutos después, anotó el empate transitorio para la locura de los hinchas que viajaron a disfrutar el Mundial 2026.