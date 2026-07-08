Contenido sensible: así fue el asesinato de un hombre durante los festejos por la Selección en Cañuelas
La víctima fatal habría intentado separar a las personas involucradas en una disputa cuando fue alcanzado por un golpe que le provocó la muerte.
Franco De Pauli, de 46 años, murió este martes en el centro de Cañuelas durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina, después de recibir un golpe en la cabeza en medio de una pelea.
La víctima habría intentado separar a las personas involucradas en el enfrentamiento cuando fue alcanzada por una pedrada que lo golpeó en la cabeza y le provocó lesiones gravísimas en el cráneo.
El violento episodio fue registrado por varios testigos que filmaban los festejos. Esas imágenes ya forman parte del expediente y serán analizadas para determinar cómo se inició la pelea, quiénes participaron y cuál fue la responsabilidad del acusado.
Las circunstancias exactas del ataque todavía son materia de investigación y deberán ser reconstruidas a partir de los testimonios y del material audiovisual aportado por testigos.
Por el crimen fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien, según informaron las autoridades, tiene antecedentes por robo.
El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y enfrenta una causa por homicidio, mientras los investigadores avanzan con la recolección de pruebas para esclarecer su participación en el hecho.
Quién era Franco Depauli, el hombre que murió en el brutal ataque durante los festejos por la Selección
Franco Depauli había sido empleado de una fábrica de cerámicas durante muchos años y, según relataron vecinos y allegados, era una persona muy conocida y apreciada en el barrio Levene, donde había construido su casa y formó su familia.
Además de su trabajo, colaboraba en distintas actividades comunitarias. En varias oportunidades participó de la organización de los festejos por el Día de las Infancias que se realizaban en Cañuelas, donde, destacaron, solía animar la jornada imitando los movimientos del cantante Michael Jackson.
“Era un hombre muy querido en el barrio Levene”, recordó un vecino en diálogo con el medio local InfoCañuelas, al describir el vínculo que mantenía con la comunidad.
En medio de la conmoción, su hermana salió a aclarar que el hombre no tuvo nada que ver con los disturbios que se desataron y provocaron el fatal desenlace, sino que estaba celebrando tranquilamente con su familia y que recibió el impacto cuando estaba al lado de su vehículo.
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