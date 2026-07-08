Venezuela: encontraron sin vida a Lucas Gámez, el niño argentino que fue víctima del doble terremoto

El nuevo grupo tiene la misión de garantizar la continuidad de las tareas de búsqueda y rescate en las áreas más golpeadas por el desastre, reemplazando a las dotaciones argentinas que permanecen desplegadas desde el inicio de la emergencia.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el relevo resulta fundamental para sostener el ritmo de las operaciones de asistencia humanitaria, ya que los primeros equipos llevan varios días trabajando de manera ininterrumpida entre los escombros en busca de sobrevivientes.

A través de sus redes sociales, la funcionaria precisó además que la misión es coordinada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, encargado de coordinar el despliegue logístico y operativo de los brigadistas argentinos en territorio venezolano.

Con este nuevo envío de personal especializado, Argentina mantiene su participación en el operativo internacional de asistencia desplegado tras los terremotos que afectaron a Venezuela, donde equipos de distintos países colaboran en las tareas de búsqueda, rescate y ayuda a las comunidades damnificadas.