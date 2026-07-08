Venezuela: encontraron sin vida a Lucas Gámez, el niño argentino que fue víctima del doble terremoto
Los padres aguardaban con paciencia buenas nuevas sobre su hijo y hoy se conoció la peor noticia sobre el pequeño que se encontraba en Venezuela.
En la tarde de este miércoles, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que se encontraba en un edificio de La Guaira al momento del doble terremoto en Venezuela. Blancalida Martínez Coronado, su madre, aguardaba novedades y hoy recibió la peor noticia.
El menor, nacido en Argentina, se había mudado a Venezuela a principios de año con sus padres, se encontraba de visita en un departamento en el segundo piso de un edificio en La Guaira junto a su tío al momento de los sismos y el consecuente colapso de la estructura.
Equipos de rescate locales e internacionales desplegaron operativos contra reloj en el inmueble destruido utilizando herramientas de remoción, cámaras térmicas y pruebas de sonido para intentar hallar signos vitales, mientras su familia y comunidades de ambos países mantenían cadenas de oración y la esperanza de encontrarlo con vida.
Tristemente, este miércoles por la tarde, alrededor de las 16 horas, hallaron su cuerpo sin vida.
Argentina envió un nuevo contingente de rescatistas a Venezuela
Argentina envió un segundo contingente de brigadistas especializados a Venezuela para relevar a los rescatistas que trabajan desde hace varios días en las zonas afectadas por los terremotos. El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien confirmó la partida de integrantes de las unidades USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe.
El nuevo grupo tiene la misión de garantizar la continuidad de las tareas de búsqueda y rescate en las áreas más golpeadas por el desastre, reemplazando a las dotaciones argentinas que permanecen desplegadas desde el inicio de la emergencia.
Según informó el Ministerio de Seguridad, el relevo resulta fundamental para sostener el ritmo de las operaciones de asistencia humanitaria, ya que los primeros equipos llevan varios días trabajando de manera ininterrumpida entre los escombros en busca de sobrevivientes.
A través de sus redes sociales, la funcionaria precisó además que la misión es coordinada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, encargado de coordinar el despliegue logístico y operativo de los brigadistas argentinos en territorio venezolano.
Con este nuevo envío de personal especializado, Argentina mantiene su participación en el operativo internacional de asistencia desplegado tras los terremotos que afectaron a Venezuela, donde equipos de distintos países colaboran en las tareas de búsqueda, rescate y ayuda a las comunidades damnificadas.
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