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EN VIVO | Brasil enfrenta a Haití por el Mundial 2026 de la FIFA: goles minuto a minuto, jugadas, marcador

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EN VIVO | Brasil enfrenta a Haití por el Mundial 2026 de la FIFA: goles minuto a minuto

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Mundial 2026
Brasil

La selección de Brasil busca su primer triunfo en el Mundial 2026 frente a Haití. Seguí el minuto a minuto del duelo clave por el Grupo C en Filadelfia.

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Tras un sorpresivo empate en su debut, la selección de Brasil sale a la cancha con la obligación de sumar una victoria fundamental en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se medirá esta noche frente a la débil Haití en el imponente campo de juego de Filadelfia.

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El choque entre Brasil y Haití en la Copa del Mundo

  • Horario y televisación: El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C comenzará a las 21:30 horas y será transmitido en vivo por las señales de TyC Sports y DGO.

  • Estadio y arbitraje: El partido se disputará en el Philadelphia Stadium, bajo la conducción del árbitro español Alejandro Hernández Hernández, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Martínez Munuera.

  • La necesidad sudamericana: Los pentacampeones del mundo, comandados por Carlo Ancelotti, igualaron 1-1 frente a Marruecos en su estreno y precisan sumar de a tres para mantener vivas las chances de clasificar primeros.

  • El desafío caribeño: Por su parte, el seleccionado de Haití perdió 1-0 en su debut ante Escocia e intentará lograr la hazaña de no perder contra los sudamericanos para mantener sus aspiraciones en el torneo.

  • Formación brasileña: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.

  • Alineación haitiana: Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde, Jacques, Pierrot, Casimir.

IMPORTANTE: Hay polémica: las palabras de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo que sacudieron a Portugal

Goles minuto a minuto de Brasil y Haití en la Copa del Mundo de la FIFA

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