EN VIVO | Brasil enfrenta a Haití por el Mundial 2026 de la FIFA: goles minuto a minuto, jugadas, marcador

Preocupación por Raphinha
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Raphinha se retiró lesionado pic.twitter.com/Mk995MLdmN— minutouno (@minutounocom) June 20, 2026
EN VIVOCopa del Mundo
La selección de Brasil busca su primer triunfo en el Mundial 2026 frente a Haití. Seguí el minuto a minuto del duelo clave por el Grupo C en Filadelfia.
Tras un sorpresivo empate en su debut, la selección de Brasil sale a la cancha con la obligación de sumar una victoria fundamental en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se medirá esta noche frente a la débil Haití en el imponente campo de juego de Filadelfia.
Horario y televisación: El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C comenzará a las 21:30 horas y será transmitido en vivo por las señales de TyC Sports y DGO.
Estadio y arbitraje: El partido se disputará en el Philadelphia Stadium, bajo la conducción del árbitro español Alejandro Hernández Hernández, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Martínez Munuera.
La necesidad sudamericana: Los pentacampeones del mundo, comandados por Carlo Ancelotti, igualaron 1-1 frente a Marruecos en su estreno y precisan sumar de a tres para mantener vivas las chances de clasificar primeros.
El desafío caribeño: Por su parte, el seleccionado de Haití perdió 1-0 en su debut ante Escocia e intentará lograr la hazaña de no perder contra los sudamericanos para mantener sus aspiraciones en el torneo.
Formación brasileña: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.
IMPORTANTE: Hay polémica: las palabras de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo que sacudieron a Portugal
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