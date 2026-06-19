EN VIVO | Brasil enfrenta a Haití por el Mundial 2026 de la FIFA: goles minuto a minuto, jugadas, marcador

Horario y televisación: El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C comenzará a las 21:30 horas y será transmitido en vivo por las señales de TyC Sports y DGO.

Estadio y arbitraje: El partido se disputará en el Philadelphia Stadium, bajo la conducción del árbitro español Alejandro Hernández Hernández, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Martínez Munuera.

La necesidad sudamericana: Los pentacampeones del mundo, comandados por Carlo Ancelotti, igualaron 1-1 frente a Marruecos en su estreno y precisan sumar de a tres para mantener vivas las chances de clasificar primeros.

El desafío caribeño: Por su parte, el seleccionado de Haití perdió 1-0 en su debut ante Escocia e intentará lograr la hazaña de no perder contra los sudamericanos para mantener sus aspiraciones en el torneo.

Formación brasileña: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.

Alineación haitiana: Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde, Jacques, Pierrot, Casimir.