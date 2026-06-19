Argelia elevó una protesta ante la FIFA por el arbitraje en la derrota frente a Argentina
La Federación presentó una queja formal tras el debut mundialista y cuestionó dos decisiones del juez Szymon Marciniak durante la victoria de la Albiceleste por 3-0.
La contundente victoria de Argentina sobre Argelia en el estreno del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. A varios días del encuentro disputado en Kansas City, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) decidió presentar una queja formal ante la FIFA por el desempeño arbitral durante el compromiso que terminó con triunfo albiceleste por 3-0 gracias a una sobresaliente actuación de Lionel Messi.
El organismo que rige el fútbol argelino expresó su desacuerdo con algunas decisiones tomadas por el árbitro polaco Szymon Marciniak, a quien responsabilizan por no haber sancionado determinadas acciones que, según entienden, pudieron haber influido en el desarrollo del partido correspondiente a la primera fecha del Grupo J.
De acuerdo con la información difundida por medios deportivos de Argelia, la protesta se centra especialmente en dos jugadas protagonizadas por futbolistas argentinos. La primera involucra a Lionel Messi y una infracción sobre el defensor y capitán argelino Aïssa Mandi. Desde la FAF consideran que la acción merecía una sanción disciplinaria más severa y cuestionan que el árbitro no haya tomado medidas durante el encuentro.
El segundo reclamo apunta a una acción protagonizada por Alexis Mac Allister en la etapa final del partido. Según la postura argelina, el mediocampista argentino impactó con el codo sobre el rostro de Ibrahim Maza en una jugada que tampoco fue castigada por el juez principal. El episodio ocurrió cuando el marcador ya favorecía ampliamente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Uno de los aspectos que más molestó a los dirigentes de la federación africana fue la falta de intervención del sistema de videoarbitraje. En el informe elevado a la FIFA, sostienen que ambas acciones debieron haber sido revisadas por el VAR debido a la posibilidad de que derivaran en tarjetas rojas para los jugadores argentinos involucrados.
La postura de Argelia sobre el arbitraje del partido con la Selección Argentina
Desde la visión de Argelia, una eventual expulsión habría modificado significativamente el desarrollo del partido. La federación argumenta que disputar parte del encuentro con superioridad numérica podría haber cambiado el escenario competitivo frente a una selección de la jerarquía de Argentina. Sin embargo, ninguna de las jugadas fue revisada ni considerada merecedora de una sanción mayor por parte del equipo arbitral.
Más allá de la presentación formal, el resultado del partido permanece inalterable y Argentina continúa liderando el grupo tras una actuación convincente en su estreno. La figura de la noche fue Messi, autor de los tres goles del encuentro y principal responsable de la victoria que permitió al campeón del mundo comenzar la defensa del título con una sólida actuación.
Mientras tanto, Argelia intentará dejar atrás la polémica y enfocarse en el próximo compromiso. El seleccionado africano afrontará un encuentro clave frente a Jordania con la obligación de sumar puntos para mantener vivas sus posibilidades de clasificación. La Scaloneta por su parte, se medirá ante Austria en Dallas con la oportunidad de asegurar anticipadamente su boleto a la siguiente ronda.
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