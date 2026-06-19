Hay polémica: las palabras de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo que sacudieron a Portugal
El mediocampista del PSG quedó en el centro de la escena tras una declaración sobre el capitán portugués luego del empate ante República Democrática del Congo.
El debut de Portugal en el Mundial 2026 dejó más interrogantes que certezas. El seleccionado dirigido por Roberto Martínez igualó 1-1 frente a República Democrática del Congo y no logró exhibir el nivel que muchos esperaban de uno de los equipos con mayor cantidad de figuras del torneo. Sin embargo, más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego, una declaración de Joao Neves terminó instalando una nueva polémica alrededor del conjunto luso.
El mediocampista del Paris Saint-Germain (PSG), que fue además el autor del único gol portugués en el encuentro, habló ante los medios luego del partido y fue consultado por la influencia de Cristiano Ronaldo dentro del grupo. Su respuesta sorprendió a muchos y rápidamente comenzó a circular por redes sociales y programas deportivos.
"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", expresó el joven volante. La frase fue interpretada por numerosos aficionados como una crítica hacia el histórico capitán, una figura que lleva más de dos décadas siendo referencia absoluta del fútbol portugués.
La frase de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo que no cayó bien en Portugal
En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios cuestionando a Neves por considerar que minimizaba el legado y la importancia de Ronaldo dentro del equipo nacional. Otros, en cambio, defendieron sus palabras y entendieron que el mensaje apuntaba a destacar el valor del colectivo por encima de cualquier individualidad.
El contexto tampoco ayudó a bajar la temperatura del debate. Cristiano tuvo una actuación discreta en el estreno mundialista y volvió a quedar en el centro de las críticas por la falta de contundencia ofensiva del equipo. Además, el delantero atraviesa una extensa sequía goleadora en competencias internacionales de primer nivel, ya que acumula diez encuentros entre Mundiales y Eurocopas sin convertir. Esa estadística alimentó las discusiones sobre su continuidad como titular.
Pese a las especulaciones, Roberto Martínez respaldó públicamente al delantero una vez finalizado el encuentro. Cuando fue consultado acerca de la posibilidad de reemplazarlo durante el partido, el entrenador respondió de manera contundente: "No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles". La declaración buscó cerrar cualquier debate sobre la importancia de Ronaldo dentro de la estructura del seleccionado.
Más allá de la repercusión que tuvieron sus palabras, la intención de Joao Neves parece haber estado lejos de generar una confrontación interna. El volante destacó previamente todo lo que Cristiano aportó a Portugal y planteó la necesidad de que cada integrante asuma responsabilidades dentro de un grupo que aspira a pelear por el título. Sin embargo, en un contexto marcado por la presión, las dudas futbolísticas y la exigencia de los resultados, cualquier comentario vinculado al histórico capitán adquiere una dimensión especial.
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