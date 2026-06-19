Hay polémica: las palabras de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo que sacudieron a Portugal

El contexto tampoco ayudó a bajar la temperatura del debate. Cristiano tuvo una actuación discreta en el estreno mundialista y volvió a quedar en el centro de las críticas por la falta de contundencia ofensiva del equipo. Además, el delantero atraviesa una extensa sequía goleadora en competencias internacionales de primer nivel, ya que acumula diez encuentros entre Mundiales y Eurocopas sin convertir. Esa estadística alimentó las discusiones sobre su continuidad como titular.

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Pese a las especulaciones, Roberto Martínez respaldó públicamente al delantero una vez finalizado el encuentro. Cuando fue consultado acerca de la posibilidad de reemplazarlo durante el partido, el entrenador respondió de manera contundente: "No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles". La declaración buscó cerrar cualquier debate sobre la importancia de Ronaldo dentro de la estructura del seleccionado.

Más allá de la repercusión que tuvieron sus palabras, la intención de Joao Neves parece haber estado lejos de generar una confrontación interna. El volante destacó previamente todo lo que Cristiano aportó a Portugal y planteó la necesidad de que cada integrante asuma responsabilidades dentro de un grupo que aspira a pelear por el título. Sin embargo, en un contexto marcado por la presión, las dudas futbolísticas y la exigencia de los resultados, cualquier comentario vinculado al histórico capitán adquiere una dimensión especial.