El video que publicó la Mona Jiménez con Lionel Messi tras su encuentro: "Sigo cumpliendo sueños"

"Sí, gracias a Dios me cuido", decía la Mona, aquel sábado en que pudo conocer al ídolo de todo el país y, por qué no, del mundo también.

mona messi

El gesto que no se vio de Lionel Messi tras el debut de Argentina en el Mundial 2026

La goleada por 3-0 de la Selección Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó una imagen que pasó inadvertida durante varias horas, pero que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Luego del encuentro disputado en Kansas City, Lionel Messi se tomó unos minutos para fotografiarse junto a Mila, la hija de Riyad Mahrez, la máxima estrella del seleccionado argelino. En la imagen se lo ve al capitán argentino sonriendo junto a la niña, que lucía la camiseta de su país. La fotografía fue compartida por Taylor Ward, esposa del futbolista, y despertó una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos de ambos seleccionados.

El 10 vestía la camiseta utilizada durante la entrada en calor, mientras que la pequeña cumplía uno de los sueños más especiales para cualquier amante del fútbol: conocer al jugador que muchos consideran el mejor de todos los tiempos.

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