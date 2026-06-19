El video que publicó la Mona Jiménez con Lionel Messi tras su encuentro: "Sigo cumpliendo sueños"
La Mona, mega estrella del cuarteto, se deleitó al encontrarse cara a cara con Messi y dejó un sentido mensaje en redes sociales. Mirá.
Hace algunos días y con el Mundial 2026 recién comenzado, la Mona Jiménez y la Selección Argentina tuvieron un encuentro histórico y súper emocionante. La velada se llevó a cabo el pasado sábado 13 de junio, en el Hotel Origin de Kansas City, donde la delegación argentina se concentraba antes de su primer partido contra Argelia.
La noche combinó cuarteto, abrazos con campeones del mundo y hasta una fuerte tormenta climática, y fue, sin dudas, inolvidable para todos.
El posteo de la Mona Jiménez tras conocer a Lionel Messi
Tras reunirse con los futbolistas que defienden el título de campeones del mundo en Estados Unidos, México y Canadá, la Mona no dudó en compartir un video donde se lo ve junto a Messi. El posteo tuvo lugar este viernes, con un mensaje que conmovió a todos: "La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años seguir cumpliendo sueños. Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos Argentina!", escribió el artista.
En el clip, se puede ver al cantante cuartetero diciendo: "Te quería conocer, de verdad. Este año cumplo 76 años, estoy viejito ya...", comenzó diciendo, mientras abrazaba al astro mundial. Y Messi respondió con una sonrisa: "No, pero estás bien...".
"Sí, gracias a Dios me cuido", decía la Mona, aquel sábado en que pudo conocer al ídolo de todo el país y, por qué no, del mundo también.
El gesto que no se vio de Lionel Messi tras el debut de Argentina en el Mundial 2026
La goleada por 3-0 de la Selección Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó una imagen que pasó inadvertida durante varias horas, pero que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Luego del encuentro disputado en Kansas City, Lionel Messi se tomó unos minutos para fotografiarse junto a Mila, la hija de Riyad Mahrez, la máxima estrella del seleccionado argelino. En la imagen se lo ve al capitán argentino sonriendo junto a la niña, que lucía la camiseta de su país. La fotografía fue compartida por Taylor Ward, esposa del futbolista, y despertó una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos de ambos seleccionados.
El 10 vestía la camiseta utilizada durante la entrada en calor, mientras que la pequeña cumplía uno de los sueños más especiales para cualquier amante del fútbol: conocer al jugador que muchos consideran el mejor de todos los tiempos.
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