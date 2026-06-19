Picante chicana de Lula da Silva a Neymar por el Mundial 2026: "El primer convocado que hace 'home office'"
En la previa al encuentro de Brasil con Haití, el presidente Lula no dudó en ironizar sobre la convocatoria de la figura de la verdeamarela. Mirá.
El Mundial 2026 volvió a encender la chispa entre el fútbol y la política en Brasil. Este viernes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un dardo irónico sobre la ausencia de Neymar en la selección, bromeando con que el delantero parece estar haciendo “teletrabajo” durante el torneo, en el cual aún no debutó por a una lesión muscular.
El comentario surgió durante un acto oficial en Belo Horizonte, cuando un niño del público respondió al mandatario sobre quién es el mejor jugador de fútbol actualmente. Tras mencionar al histórico '10' de la Canarinha, Lula no dudó en responder entre risas: "Neymar ni siquiera está jugando".
"Oigan, gente, vi algo ayer que Neymar es el primer convocado 'home office' del mundo", dijo el presidente brasileño, provocando la risa de los presentes.
Las palabras del mandatario no tardaron en hacer eco en un Brasil que ya discutía con intensidad la convocatoria de Neymar debido a sus problemas físicos.
A sus 34 años, el astro de la Seleção sigue sin sumar minutos en la competencia y fue baja confirmada para el choque de este viernes ante Haití en Filadelfia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.
Mientras la delegación brasileña se trasladaba para afrontar el compromiso, Neymar se quedó en el búnker de Nueva Jersey acelerando la fase final de su rehabilitación. El plan del cuerpo técnico es claro: ponerlo a punto para que pueda reaparecer en el cierre de la fase de grupos contra Escocia.
Neymar acompaña de cerca a la Selección de Brasil
Neymar viajó especialmente para acompañar de cerca a la delegación brasileña en este inicio mundialista, ejerciendo un rol de apoyo fundamental para el grupo. Su presencia en las instalaciones del estadio causó un revuelo total, especialmente cuando se lo vio rodeado de grandes celebridades internacionales en la antesala del encuentro.
Las cámaras de la transmisión y las redes sociales estallaron al captar al crack paulista en un distendido y afectuoso saludo con dos megaestrellas norteamericanas: la leyenda de la NFL Tom Brady y el reconocido rapero Travis Scott. El encuentro entre los tres íconos globales dejó en claro que, aun sin los botines puestos, la figura de "Ney" sigue imantando la atención del planeta.
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