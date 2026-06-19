Picante chicana de Lula da Silva a Neymar por el Mundial 2026: "El primer convocado que hace 'home office'"

Mientras la delegación brasileña se trasladaba para afrontar el compromiso, Neymar se quedó en el búnker de Nueva Jersey acelerando la fase final de su rehabilitación. El plan del cuerpo técnico es claro: ponerlo a punto para que pueda reaparecer en el cierre de la fase de grupos contra Escocia.

Neymar acompaña de cerca a la Selección de Brasil

Neymar viajó especialmente para acompañar de cerca a la delegación brasileña en este inicio mundialista, ejerciendo un rol de apoyo fundamental para el grupo. Su presencia en las instalaciones del estadio causó un revuelo total, especialmente cuando se lo vio rodeado de grandes celebridades internacionales en la antesala del encuentro.

Las cámaras de la transmisión y las redes sociales estallaron al captar al crack paulista en un distendido y afectuoso saludo con dos megaestrellas norteamericanas: la leyenda de la NFL Tom Brady y el reconocido rapero Travis Scott. El encuentro entre los tres íconos globales dejó en claro que, aun sin los botines puestos, la figura de "Ney" sigue imantando la atención del planeta.

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