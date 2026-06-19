Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Brasil vs. Haití del Mundial 2026 de la FIFA EN VIVO por Internet
Te contamos las opciones oficiales para ver a Brasil en el Mundial 2026 por internet, evitando plataformas ilegales como Magis TV y Pelota Libre.
La selección de Brasil se prepara para un duelo decisivo este viernes frente a Haití, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 organizada por la FIFA. El esperado encuentro internacional se disputará en el imponente Philadelphia Stadium y captará toda la atención. No se puede ver por Magis TV.
Dónde ver el Mundial 2026 sin Magis TV ni Pelota Libre
Para evitar los cortes de transmisión y los riesgos informáticos que presentan opciones no oficiales como Magis TV o Pelota Libre, los fanáticos podrán seguir el partido de manera legal a través de la pantalla de TyC Sports.
En la televisión de Argentina, el encuentro estará disponible en las siguientes sintonías según cada cableoperador:
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Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
Claro TV: Canal 105 (HD).
Para quienes deseen mirar el encuentro directamente a través de internet, la vía oficial y segura es TyC Sports Play. El único requisito es ingresar a su plataforma, registrarse de manera totalmente gratuita y vincular la cuenta correspondiente a tu proveedor de cable.
Horarios del partido en el Mundial 2026
El encuentro comenzará a las 21.30 hora local de Filadelfia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay la transmisión iniciará a las 21.00 horas.
Por su parte, en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET) se podrá seguir en directo desde las 20.00 horas. En regiones como Colombia, Ecuador y Perú el juego arrancará a las 18.00 horas, mientras que en México comenzará a las 17.00 horas y en España a las 02.00 horas del día siguiente.
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