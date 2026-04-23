Enérgico repudio de FOPEA a la prohibición del ingreso a Casa Rosada de periodistas acreditados

fopea repudio casa rosada

Por una denuncia de Casa Militar, el Gobierno impide a periodistas acreditados entrar a Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei está decidido a llevar su avanzada contra el periodismo hasta las últimas instancias y ahora, en una decisión inédita desde el regreso de la democracia en 1983, cerró este jueves de manera intempestiva la Sala de Prensa de la Casa Rosada y le negó el ingreso a todos los periodistas que estaban acreditados.

Así lo denunció a través de sus redes sociales la periodista de Ámbito, Liliana Franco, quien advirtió poco después de las 8 de la mañana: "AHORA El gobierno CERRÓ LA SALA DE PERIODISTAS de la @CasaRosada. Decidió no renovar las acreditaciones de todos los periodistas por la denuncia de Casa Militar a raíz de la filmación efectuada por el programa de @lucianageuna . No se sabe hasta cuándo".

De esta manera el gobierno libertario resolvió no renovar las acreditaciones de los periodistas de todos los medios que trabajan día a día en Casa Rosada luego de una denuncia presentada el míercoles por Casa Militar.

Así, la Sala de Periodistas quedó cerrada y ningún periodista pudo acceder a la sede de la Presidencia ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.

La justificación del Gobierno para la inédita medida, que llega apenas semanas después de haber suspendido temporalmente varias acreditaciones, se basa en denuncia penal de Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de que difundiera grabaciones en los pasillos e interiores de la Casa Rosada.

Casa Militar denunció penalmente el miércoles a dos periodistas por delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional por la difusión en videos grabados en el interior de Casa Rosada.

El órgano a cargo de la seguridad en Casa Rosada y la Quinta de Olivos depende de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei. La denuncia, no obstante, fue presentada directamente por el responsable del área, el general de Brigada, Sebastián Ibáñez.

El gobierno libertario se encontraba en proceso de renovar las acreditaciones de los periodistas, pero, en cambio, decidió dejar sin efecto la prórroga de la acreditación 2025. Por el momento, no existe un comunicado oficial al respecto y los trabajadores de prensa recibieron la noticia de la prohibición de su ingreso en las rejas de ingreso a la casa de gobierno.