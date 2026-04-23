Choque fatal en la Panamericana: un motociclista murió atropellado por un camión

Personal de Autopistas del Sol (AUSOL) trabajaba en el lugar para reorganizar el tránsito y asistir a los conductores que circulaban por la zona. Como consecuencia del operativo y del congestionamiento generado, se registraban importantes demoras desde la zona de la calle San Martín–Champagnat, a la altura del kilómetro 54,5.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternativas y, en caso de transitar por la autopista, salir en Río de Janeiro, a la altura del kilómetro 55,5, para evitar quedar atrapados en el embotellamiento.

choque panamericana

En el lugar del hecho se aguardaba la llegada de los peritos para realizar las tareas averiguación correspondientes que sirvan para determinar cómo ocurrió el accidente. Una vez finalizadas las pericias, y tras la limpieza de la calzada, se espera que se habilite nuevamente la circulación en la zona.

Mientras tanto, desde AUSOL solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.