Choque fatal en la Panamericana: un motociclista murió atropellado por un camión
El accidente ocurrió sobre el ramal Pilar, a la altura del kilómetro 51, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves sobre la autopista Panamericana, en el ramal Pilar, donde un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por un camión. Hay importantes demoras en el tránsito.
El hecho se registró minutos antes de las 9, a la altura del kilómetro 51, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Según la información difundida, la colisión involucró a una moto y un camión. Como consecuencia del impacto, el motocilista falleció en el lugar. Por el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el choque.
Tránsito complicado y desvíos
Tras el siniestro, se dispuso un corte total en la traza principal de la autopista en ese sector, lo que obligó a desviar el tránsito hacia la colectora. Una hora después del hecho, la circulación continuaba completamente interrumpida en el kilómetro 51 del ramal Pilar, mano a Capital Federal.
Personal de Autopistas del Sol (AUSOL) trabajaba en el lugar para reorganizar el tránsito y asistir a los conductores que circulaban por la zona. Como consecuencia del operativo y del congestionamiento generado, se registraban importantes demoras desde la zona de la calle San Martín–Champagnat, a la altura del kilómetro 54,5.
Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternativas y, en caso de transitar por la autopista, salir en Río de Janeiro, a la altura del kilómetro 55,5, para evitar quedar atrapados en el embotellamiento.
En el lugar del hecho se aguardaba la llegada de los peritos para realizar las tareas averiguación correspondientes que sirvan para determinar cómo ocurrió el accidente. Una vez finalizadas las pericias, y tras la limpieza de la calzada, se espera que se habilite nuevamente la circulación en la zona.
Mientras tanto, desde AUSOL solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.
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