Quién es Peter Thiel, el magnate amigo de Jeffrey Epstein que no cree en la democracia y que se reunirá con Javier Milei
El magnate de extrema derecha que recibirá Javier Milei sostiene que la democracia debe ser sustituida por la supremacía tecnológica, aboga por lo monopolios y es consideardo un tecno-fascista.
El presidente Javier Milei recibirá este jueves al controvertido magnate tecnológico Peter Thiel, conocido por sus posiciones antidemocráticas, homofóbicas y defensoras de los grandes monopolios tecnológicos. “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”, advirtió años atrás el empresario de 58 años de edad que visitará hoy la Casa Rosada.
Ayer incluso mantuvo un almuerzo de trabajo con autoridades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la cual, según trascendió habría negociado la posibilidad de prestar, a través de su empresa Palantir Technologies, servicios de rastreo y análisis de datos. Palantir Technologies mantiene multimillonarios contratos, entre otros organismos, con el Pentágono y la CIA.
Thiel fue uno de los cofundadores de PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay. En 2004 consolidó su posición en Silicon Valley tras convertirse en el primer inversor externo de Facebook con un aporte de 500 mil dólares que le significaron años más tarde retornos multimillonarios.
Además, es cofundador y actual presidente de Palantir Technologies, una compañía de big data creada en 2003 con el auspicio de la CIA que desarrolla software de análisis para agencias de defensa, inteligencia y seguridad, incluyendo el ICE de Estados Unidos y diversas agencias en Europa.
Thiel es conocido por su filosofía libertaria de extrema derecha y un marcado escepticismo hacia el sistema democrático. En 2009, el empresario manifestó que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles, y en 2015 defendió el uso de la tecnología no regulada como un medio para transformar el mundo sin necesidad de aprobación mayoritaria o control de las masas.
En Estados Unidos fue sido el principal soporte financiero del vicepresidente J.D. Vance a quien le financió la campaña que lo llevó al Senado en 2022 y a la vicepresidencia junto a Donald Trump en 2024.
Nacido en Frankfurt, Alemania, en 1967, Thiel se mudó con su familia a Estados Unidos y luego a Namibia, que en ese momento estaba bajo el régimen de apartheid de Sudáfrica. Allí asistió a una escuela alemana de disciplina estricta, entorno que él identifica como el origen de sus ideas libertarias.
Durante su etapa universitaria en Stanford, donde estudió Filosofía y Derecho, defendió el apartheid argumentando que la negación de derechos civiles era económicamente sensata. También fundó la revista The Stanford Review, publicación que se opuso a las políticas de diversidad de la universidad y mantuvo una línea editorial homofóbica. Sin embargo en 2007 Thiel reveló su homosexualidad.
El nombre del empresario apareció además en documentos judiciales vinculados al financista y pedófilo Jeffrey Epstein. Según registros desclasificados, Epstein invitó a Thiel en 2018 a visitar su isla privada en el Caribe, sitio donde se cometieron parte de los abusos investigados.
Si bien Thiel aseguró no haber viajado a la isla, sí reconoció que conoció a Eptsein y se reunió con él en más de una oportunidad. En declaraciones a un podcast en 2024 dijo que se conocieron en el año 2014 a través de otro ejecutivo de Sillicon Valley.
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