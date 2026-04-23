La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó casi US$15 mil en alojamiento y pasajes para ir a Aruba

Los vuelos fueron adquiridos a la aerolínea LATAM, con un costo de 1.450 dólares por persona, totalizando los 5.800 dólares. Según la información remitida a la Justicia, los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo, y el itinerario incluyó escalas en Perú (ida) y Ecuador (regreso).

Manuel Adorni, más complicado

El objetivo de la investigación es determinar si este nivel de gastos que demostró tener Adorni resulta compatible con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete. En ese período, Adorni percibía un salario cercano a los 3 millones de pesos mensuales, monto que se mantuvo congelado hasta comienzos de este año cuando el presidente Javier Milei le otorgó a sus ministros un aumento del 112%.

En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti, lo que permitirá analizar en detalle sus movimientos financieros.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti Manuel Adorni y Bettina Angeletti

El viaje a Aruba se suma así a otras operaciones que están siendo analizadas en el expediente. Entre ellas, la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares con un anticipo de apenas 30 mil dólares y un préstamo por 200 mil dólares que le habrían otorgado las mismas dos jubiladas que le vendían el departamento.

En ese marco, la declaración de un testigo que aseguró que el funcionario adeuda otros 65 mil dólares por refacciones del inmueble, monto que no habría sido documentado. Mientras que la inmobiliaria que intervino en la operación aseguró que ese departamento tenía un valor real de 345 mil dólares, es decir 115 mil dólares más que lo que el Jefe de Gabinete aseguró haber pagado.

También se investiga la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá por otros 120 mil dólares, financiada en parte con una hipoteca previa.

adorni sobre jet privado

Además, la fiscalía analiza pagos parciales de deudas, como un desembolso de 30 mil dólares realizado en noviembre de 2025 para cancelar parte de un crédito vigente.

Todos estos gastos realizados en un muy corto plazo de tiempo y que no parece estar en línea con los ingresos declarados por la pareja que conforman Adorni y Angeletti.

Con el cruce de información sobre viajes, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros, la Justicia busca reconstruir el flujo de fondos del funcionario y determinar si existe lo que parece a todas luces una fuerte desproporción entre sus ingresos y su nivel de gastos.

El avance de la causa dependerá ahora de nuevas medidas de prueba y del análisis integral de la documentación obtenida tras el levantamiento del secreto fiscal.

cruce adorni con periodista