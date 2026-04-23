La Justicia reactivó la reforma laboral: el Gobierno celebra un fallo clave
La Cámara Nacional del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que frenaba parte de la ley y restituyó la vigencia de los artículos cuestionados.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tomó una decisión de alto impacto político y económico al restablecer la vigencia de 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La medida dejó sin efecto la suspensión que había sido dictada en primera instancia tras un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había logrado frenar parcialmente la aplicación de la norma.
El fallo fue emitido por la Sala VIII del tribunal, integrada por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, quienes resolvieron otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Estado. De esta manera, la resolución previa del juez Raúl Horacio Ojeda quedó sin vigencia y la reforma laboral recuperó su aplicación plena mientras continúa el proceso judicial.
En términos prácticos, esto implica que los artículos cuestionados de la ley vuelven a regir de forma inmediata, a pesar de que la discusión de fondo todavía no está cerrada. La clave de la decisión radica en el cambio de carácter del recurso: originalmente había sido concedido con efecto devolutivo -lo que mantenía la cautelar vigente-, pero ahora se le otorgó efecto suspensivo, lo que revierte esa situación.
Desde el oficialismo, la resolución fue celebrada rápidamente. El presidente Javier Milei expresó su respaldo a la medida a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.
La decisión de la Justicia sobre la reforma laboral
El fundamento jurídico del fallo se apoya en lo establecido por la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Según esta normativa, cuando una medida judicial suspende total o parcialmente los efectos de una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, lo que garantiza que la norma recupere su vigencia mientras se revisa la cuestión en instancias superiores.
Este punto fue central para que la Cámara hiciera lugar a la queja presentada por el Gobierno, que había solicitado modificar el alcance del recurso tras la decisión inicial. Con este nuevo escenario, la reforma laboral vuelve a estar plenamente operativa, al menos de manera transitoria.
El conflicto judicial, sin embargo, está lejos de resolverse. La presentación original de la CGT cuestiona aspectos centrales de la ley de modernización laboral, por lo que se espera que el debate continúe en los tribunales. Mientras tanto, la decisión de la Cámara introduce un cambio concreto en el corto plazo, con implicancias directas para el mercado de trabajo y los actores involucrados.
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