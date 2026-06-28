A qué hora estrena el episodio 2 de "House of the Dragon" en HBO Max
La tercera temporada de la serie que funciona como precuela de "Game of Thrones" ya está disponible. Conocé los detalles del episodio 2.
Este domingo finalmente nos volvemos a encontrar con una tragedia de proporciones mitológicas. Hoy, domingo 28 de junio, el regreso de "House of the Dragon" (La casa del dragón) a la pantalla de HBO Max nos recuerda por qué el universo de Game of Thrones sigue siendo nuestro vicio televisivo definitivo. Tras un estreno impactante con las primeras y desgarradoras consecuencias de la guerra civil, esta noche la serie nos sumerge de lleno en el barro del conflicto dinástico entre los Negros de Rhaenyra (Emma D'Arcy) y los Verdes de Alicent (Olivia Cooke). No hay lugar para la paz; Poniente ha comenzado a arder y nosotros estamos listos para presenciar el colapso de la dinastía Targaryen.
El primer episodio de esta tercera entrega dejó en claro que la tregua es un recuerdo lejano. Con las tensiones políticas elevadas al límite y las misteriosas y oscuras visiones en Harrenhal como un recordatorio de que las fuerzas místicas juegan su propio papel, la serie logra que cada minuto se sienta pesado, urgente y letal. Es ese peso inquebrantable que dejó en claro que en esta historia nadie está realmente a salvo. El dolor por las pérdidas humanas y de dragones ya empezó a cobrarse sus primeras víctimas emocionales en el espectador, consolidando a Poniente como nuestro refugio dominical favorito para la catarsis colectiva.
La temporada consta de un total de ocho episodios de ritmo implacable, lo que significa que aún nos quedan siete domingos de pura adrenalina, conspiraciones palaciegas y combates aéreos que prometen redefinir los límites de la producción televisiva. Y este domingo finalmente llega el segundo episodio.
Cuándo y a qué hora se estrenan los próximos episodios de "House of the Dragon"
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Episodio 2: Hoy, domingo 28 de junio de 2026
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Episodio 3: Domingo 5 de julio de 2026
Episodio 4: Domingo 12 de julio de 2026
Episodio 5: Domingo 19 de julio de 2026
Episodio 6: Domingo 26 de julio de 2026
Episodio 7: Domingo 2 de agosto de 2026
Episodio 8 (Final de temporada): Domingo 9 de agosto de 2026
Horarios de estreno en América Latina
Para disfrutar en simultáneo con el estreno mundial y evitar los temidos spoilers, agendá el horario correspondiente a tu país para hoy a la noche:
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Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 22:00 hs.
Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00 hs.
Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 hs.
México: 19:00 hs.
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