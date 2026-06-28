A qué hora estrena el episodio 2 de "House of the Dragon" en HBO Max

Este domingo finalmente nos volvemos a encontrar con una tragedia de proporciones mitológicas. Hoy, domingo 28 de junio, el regreso de "House of the Dragon" (La casa del dragón) a la pantalla de HBO Max nos recuerda por qué el universo de Game of Thrones sigue siendo nuestro vicio televisivo definitivo. Tras un estreno impactante con las primeras y desgarradoras consecuencias de la guerra civil, esta noche la serie nos sumerge de lleno en el barro del conflicto dinástico entre los Negros de Rhaenyra (Emma D'Arcy) y los Verdes de Alicent (Olivia Cooke). No hay lugar para la paz; Poniente ha comenzado a arder y nosotros estamos listos para presenciar el colapso de la dinastía Targaryen.