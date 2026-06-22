Cuándo se estrena "House of the Dragon": día y hora del lanzamiento de los episodios de la temporada 3

La temporada consta de un total de ocho episodios de ritmo implacable, lo que significa que aún nos quedan siete domingos de pura adrenalina, conspiraciones palaciegas y combates aéreos que prometen redefinir los límites de la producción televisiva. Te revelamos, uno por uno, todos los lanzamientos.

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Cuándo y a qué hora se estrenan los próximos episodios de "House of the Dragon"

Fiel a su tradición de evento semanal para alimentar el debate global, HBO Max mantendrá la emisión de un capítulo por domingo. Las fechas confirmadas para el resto de la temporada son las siguientes:

Episodio 2: Domingo 28 de junio de 2026

Episodio 3: Domingo 5 de julio de 2026

Episodio 4: Domingo 12 de julio de 2026

Episodio 5: Domingo 19 de julio de 2026

Episodio 6: Domingo 26 de julio de 2026

Episodio 7: Domingo 2 de agosto de 2026

Episodio 8 (Final de temporada): Domingo 9 de agosto de 2026

Horarios de estreno en América Latina

Para disfrutar en simultáneo con el estreno mundial, agendá el horario correspondiente a tu país para cada domingo a la noche: