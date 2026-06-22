Cuándo se estrena "House of the Dragon": día y hora del lanzamiento de los episodios de la temporada 3
"House of the Dragon" volvió a HBO Max con su tercera temporada, pero solamente con un episodio. Conocé cuándo y a qué hora llegan los nuevos capítulos.
Hay reencuentros que no se celebran con alegría, sino con el nudo en la garganta de saber que lo que viene es una tragedia de proporciones mitológicas. El regreso de "House of the Dragon" (La casa del dragón) a la pantalla de HBO Max nos recuerda por qué el universo de Game of Thrones sigue siendo nuestro vicio televisivo definitivo.
Tras un estreno de infarto que paralizó las redes sociales con las primeras y desgarradoras consecuencias de la guerra civil, la serie nos sumerge de lleno en el barro del conflicto dinástico entre los Negros de Rhaenyra (Emma D'Arcy) y los Verdes de Alicent (Olivia Cooke). No hay lugar para la paz; Poniente ha comenzado a arder y nosotros estamos listos para presenciar el colapso de la dinastía Targaryen.
El primer episodio de esta tercera entrega dejó en claro que la tregua es un recuerdo lejano. Con las tensiones políticas elevadas al límite y las misteriosas y oscuras visiones en Harrenhal como un recordatorio de que las fuerzas místicas juegan su propio papel, la serie logra que cada minuto se sienta pesado, urgente y letal.
El dolor por las pérdidas humanas y de dragones ya empezó a cobrarse sus primeras víctimas emocionales en el espectador, firmando ese dolor inquebrantable de una audiencia que sabe que en esta historia nadie está realmente a salvo.
La temporada consta de un total de ocho episodios de ritmo implacable, lo que significa que aún nos quedan siete domingos de pura adrenalina, conspiraciones palaciegas y combates aéreos que prometen redefinir los límites de la producción televisiva. Te revelamos, uno por uno, todos los lanzamientos.
Cuándo y a qué hora se estrenan los próximos episodios de "House of the Dragon"
Fiel a su tradición de evento semanal para alimentar el debate global, HBO Max mantendrá la emisión de un capítulo por domingo. Las fechas confirmadas para el resto de la temporada son las siguientes:
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Episodio 2: Domingo 28 de junio de 2026
Episodio 3: Domingo 5 de julio de 2026
Episodio 4: Domingo 12 de julio de 2026
Episodio 5: Domingo 19 de julio de 2026
Episodio 6: Domingo 26 de julio de 2026
Episodio 7: Domingo 2 de agosto de 2026
Episodio 8 (Final de temporada): Domingo 9 de agosto de 2026
Horarios de estreno en América Latina
Para disfrutar en simultáneo con el estreno mundial, agendá el horario correspondiente a tu país para cada domingo a la noche:
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Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 22:00 hs.
Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00 hs.
Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 hs.
México: 19:00 hs.
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