El inesperado gesto de Rodrigo De Paul y Lionel Messi con Maxi López que lo emocionó

La emoción invadió al ex delantero, que no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras al recibir el gesto del capitán argentino.

"Le di el abrazo de todos los argentinos. Haber tenido la oportunidad de estar acá, verlo a él, a Rodri", expresó Maxi con la voz quebrada.

Luego, destacó la cercanía del astro argentino y la relación que construyeron a lo largo de los años: "Leo es sencillo, cercano. Hemos tenido un montón de charlas, vivimos un montón de cosas, me hubiese gustado vivir muchísimas más. Poder estar acá, para mí es un regalo. Gracias", cerró emocionado.

El momento rápidamente se convirtió en una de las imágenes más destacadas de la previa del encuentro, reflejando la unión y el afecto que existe entre los protagonistas del fútbol argentino.