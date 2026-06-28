El inesperado gesto de Rodrigo De Paul y Lionel Messi con Maxi López que lo emocionó
El ex delantero vivió dos momentos especiales con los referentes de la Selección y terminó con lágrimas.
La previa del partido entre la Selección Argentina y Jordania por el Mundial 2026 tuvo un momento cargado de emoción protagonizado por Maxi López, quien se encuentra trabajando como enviado especial de Telefe durante la Copa del Mundo.
El ex futbolista tuvo un cálido encuentro con dos de los referentes del plantel argentino: Rodrigo De Paul y Lionel Messi. El primero en acercarse fue el mediocampista, quien no dudó en saludarlo con un fuerte abrazo y compartir con él uno de sus tradicionales caramelos, una cábala que mantiene desde hace años antes de cada partido.
El gesto de De Paul generó una escena de complicidad entre ambos, en un momento donde Maxi se mostró feliz por poder reencontrarse con viejos conocidos dentro del mundo del fútbol.
El abrazo de Lionel Messi y la emoción de Maxi López
Minutos más tarde, cuando los jugadores salieron al campo de juego para realizar la entrada en calor, llegó el momento más emotivo de la jornada. Lionel Messi se acercó a Maxi López y lo saludó con un abrazo muy cariñoso.
La emoción invadió al ex delantero, que no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras al recibir el gesto del capitán argentino.
"Le di el abrazo de todos los argentinos. Haber tenido la oportunidad de estar acá, verlo a él, a Rodri", expresó Maxi con la voz quebrada.
Luego, destacó la cercanía del astro argentino y la relación que construyeron a lo largo de los años: "Leo es sencillo, cercano. Hemos tenido un montón de charlas, vivimos un montón de cosas, me hubiese gustado vivir muchísimas más. Poder estar acá, para mí es un regalo. Gracias", cerró emocionado.
El momento rápidamente se convirtió en una de las imágenes más destacadas de la previa del encuentro, reflejando la unión y el afecto que existe entre los protagonistas del fútbol argentino.
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