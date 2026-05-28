Vuelve "House of the dragon": fecha de estreno, adelanto y sinopsis

Con el fin del rodaje, las búsquedas sobre la fecha de estreno, el destino de los jinetes de dragones y las nuevas alianzas no paran de crecer en la web. La expectativa por ver la resolución de las batallas que marcarán el destino de los Siete Reinos ha posicionado a esta entrega como el lanzamiento más esperado del año.

la casa del dragon

Los detalles de la nueva temporada de House of the Dragon

Fecha de estreno oficial: 21 de junio

Sinopsis oficial: Las nuevas piezas oficiales refuerzan la división que impulsa la Danza de los Dragones. Representando el derecho legítimo de la Reina Rhaenyra Targaryen, los pósters del Consejo Negro destacan a: Rhaenyra, Jace, Daemon, Baela, Rhaena, Hugh, Corlys, Ulf, Addam, Alyn y Mysaria. Del lado opuesto, defendiendo el reinado del Rey Aegon II y el control de Desembarco del Rey, el Consejo Verde cobra protagonismo con los pósters de: Aegon II, Alicent, Ormund, Aemond, Ser Criston, Larys y Helaena. Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los eventos de “Juego de Tronos” y narra un capítulo decisivo en la historia de la Casa Targaryen.

Tráiler oficial: