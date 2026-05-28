Vuelve "House of the dragon": fecha de estreno, adelanto y sinopsis
Los nuevos episodios de "House of the Dragon" llegan a HBO Max antes de lo esperado. Conocé todos los detalles antes de su lanzamiento.
La guerra civil de la dinastía Targaryen está lejos de haber apagado sus llamas, y los fanáticos del universo creado por George R.R. Martin ya sienten la abstinencia de fuego y sangre. Tras un cierre de entrega anterior que nos dejó al borde del asiento, la confirmación de la temporada 3 de "House of the Dragon" en la plataforma HBO Max se ha convertido en el nuevo faro de la conversación digital.
Lo que logró este spin-off de Game of Thrones no es solo mantener vivo el legado de Westeros, sino consolidar un vicio televisivo de primer nivel, demostrando que cuando se trata de traiciones palaciegas, dragones colosales y ambición desmedida, la pantalla chica no tiene rival.
El verdadero triunfo de la serie reside en cómo respeta el hilo conductor más exigente: una dinastía en declive. No estamos ante una simple producción de fantasía medieval con efectos especiales deslumbrantes; es un drama shakesperiano sobre la herencia, el peso del poder y la autodestrucción familiar.
Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower ya no solo defienden colores en una contienda militar, sino que personifican la dolorosa tragedia de ver cómo el mundo que intentaron proteger se desmorona bajo sus propios pies. Es ese refugio dominical, cargado de tensión y debates infinitos en redes sociales, lo que convierte a cada episodio en un fenómeno cultural imparable.
Con el fin del rodaje, las búsquedas sobre la fecha de estreno, el destino de los jinetes de dragones y las nuevas alianzas no paran de crecer en la web. La expectativa por ver la resolución de las batallas que marcarán el destino de los Siete Reinos ha posicionado a esta entrega como el lanzamiento más esperado del año.
Los detalles de la nueva temporada de House of the Dragon
Fecha de estreno oficial: 21 de junio
Sinopsis oficial: Las nuevas piezas oficiales refuerzan la división que impulsa la Danza de los Dragones. Representando el derecho legítimo de la Reina Rhaenyra Targaryen, los pósters del Consejo Negro destacan a: Rhaenyra, Jace, Daemon, Baela, Rhaena, Hugh, Corlys, Ulf, Addam, Alyn y Mysaria. Del lado opuesto, defendiendo el reinado del Rey Aegon II y el control de Desembarco del Rey, el Consejo Verde cobra protagonismo con los pósters de: Aegon II, Alicent, Ormund, Aemond, Ser Criston, Larys y Helaena. Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los eventos de “Juego de Tronos” y narra un capítulo decisivo en la historia de la Casa Targaryen.
Tráiler oficial:
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